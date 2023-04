"Lavoratori con disabilità", un focus in Confindustria Cuneo

Venerdì 21 aprile alle ore 9.30 si svolge l'ultimo appuntamento del ciclo "L'azienda inclusiva", con un focus che approfondirà tecniche, strumenti e strategie per una gestione ottimale e inclusiva del processo di reclutamento e selezione dei lavoratori con disabilità.

Come ha evidenziato il percorso con incontri in presenza e seminari on line di Confindustria Cuneo, l’inclusione delle persone disabili, oltre adempiere ad un obbligo normativo, rappresenta un’opportunità di crescita per le imprese perché può generare retention e brand identity.

Dal job profile alla job description, dal colloquio iniziale, alla valutazione dei candidati secondo processi e metodi inclusivi, alle buone pratiche di matching: al centro dei lavori, tutti gli aspetti che occorre tenere in conto nel processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Coordinerà il focus Matteo Salvagno, del Servizio Politiche del lavoro e Welfare e Disability Management di Confindustria Cuneo.

Interviene Haydée Longo, Avvocata e Disability manager FE.D.MAN (federazione disability manager)

Argomenti in programma:

Il processo di incontro domanda/offerta di lavoro nel caso di lavoratori con disabilità:

Il processo di reclutamento e selezione di un lavoratore con disabilità in funzione del job profile

Job description: cos’è, cosa ci dice, cosa deve contenere

Pregiudizi, stereotipi e discriminazioni: meccanismi di funzionamento e come arginarli

Il colloquio di selezione: Come effettuare un colloquio inclusivo; aspetti economici e organizzativi della selezione; colloqui al tempo del Covid

Il processo di valutazione dei candidati: processi e metodi di valutazione inclusiva; gli aspetti relativi alla realtà aziendale e al candidato da considerare per un buon match;

Comunicazione inclusiva e limiti alla privacy

Buone pratiche di matching in relazione alla popolazione disponibile

Per partecipare iscriversi su: confindustriacuneo.it/calendario