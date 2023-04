Alba: uno stand di Medford all’interno di Vinum da domani in città

La 45esima edizione di Vinum ad Alba ospita quest’anno uno stand con produttori vitivinicoli di Medford, la città dell’Oregon gemellata con la capitale delle Langhe dal 1960.





Per l’occasione, venerdì 21 aprile nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di Alba, il vice sindaco ed assessore ai Gemellaggi, insieme al consigliere delegato allo Sport e al presidente del comitato di gemellaggio Alba-Medford Luisella Vernone, ha accolto la delegazione di Medford accompagnata da Robin Snider. La figlia dell'ex sindaco della città dell’Oregon John Snider e attuale presidente del comitato di gemellaggio Medford-Alba è arrivata in Municipio con la vice presidente dello stesso comitato Jane Sawall, accanto a Dan e Cindy Marca della Dancin Vineyards e John Pratt proprietario della Celestina Vineyard, i due produttori presenti nello stand di Medford nel Cortile della Maddalena il 22-23-24-25 aprile dalle 10.30 alle 20.00. Sabato 22 aprile alle 12.30 è prevista la master class di Medford Lab.

Durante l’incontro in municipio, i saluti di rito, lo scambio degli omaggi istituzionali ed i ringraziamenti da parte degli esponenti della città americana per l’ospitalità all’interno di Vinum, per la prima volta dopo oltre 60 anni di amicizia tra le due città.





Oltre all’assessore ai Gemellaggi, sono intervenuti anche Robin Snider, Luisella Vernone, Pino Dutto, Dan Marca ed il direttore dell’Ente Fiera di Alba Stefano Mosca.

La grande manifestazione enogastronomica si terrà quest’anno da sabato 22 a martedì 25 aprile e da sabato 29 aprile a lunedì 1° maggio dalle 10.30 alle 20.00 nel Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” di piazza Medford, in piazza Bubbio, piazza Rossetti, Cortile della Maddalena e Piazza San Paolo. In degustazione oltre 700 etichette di circa 400 produttori, accanto allo Street Food ëd Langa proposto dai Borghi albesi.