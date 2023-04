Pezzi di cemento contro la vetrata dei vigili di Roccavione: condannato

Nella serata del 7 maggio 2021, a Roccavione, una pattuglia dei Carabinieri intervenne a seguito di un danneggiamento alla vetrata del municipio, dove ha sede anche il comando della Polizia locale.

Il responsabile, sotto accusa in tribunale a Cuneo per danneggiamento aggravato, poi condannato a 8 mesi di reclusione, è J.C, 38enne noto alle forze dell’ordine. Come spiegato da un maresciallo intervenuto sul posto per il sopralluogo, dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza “si nota l’imputato, accompagnato dal cane, che a più riprese, dopo aver raccolto legno, pezzi di cemento e porfido dal cantiere adiacente alla sede della Polizia Municipale e poi una griglia di ferro da un tombino, getta il materiale contro il vetro antisfondamento”.

Sentita come testimone in aula anche la sindaca Germana Avena che ha riferito “ingenti danni anche al citofono del municipio installato nel periodo Covid in modo che gli utenti potessero interloquire senza avvicinarsi: era divelto”. La prima cittadina ha riconosciuto J.C.: “Lo conosciamo tutti in paese - ha concluso -. Io sono stata la sua insegnante”.