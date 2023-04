Grande successo a Bagnolo per il corso di prima soccorso pediatrico tenuto dagli istruttori della Croce Verde

Ha avuto grande successo la serata di primo soccorso pediatrico rivolta alla popolazione tenuta dagli istruttori della Pubblica assistenza Croce Verde di Bagnolo Piemonte, nei locali della biblioteca comunale lo scorso mercoledì 19 aprile.

Sono stati una trentina i partecipanti che hanno potuto prendere visione delle pratiche di primo soccorso, disostruzione delle vie aeree e rianimazione cardiopolmonare in età pediatrica.

Una parte della serata è stata dedicata anche al numero unico per le emergenze «112» con una dimostrazione di come devono essere fatte le chiamate di emergenza.

“Non bisogna farsi cogliere impreparati nel momento del bisogno – hanno spiegato gli istruttori della Croce Verde di Bagnolo - per questo è necessario conoscere il funzionamento della centrale unica di risposta 112.

Per questo è necessario chiamare in modo corretto i soccorsi sapendo cosa comunicare significa risparmiare tempo e collocarsi in modo adeguato nel processo della catena della sopravvivenza”.

Come è stato spiegato, durante l’incontro informativo, la catena della sopravvivenza è rappresentata da una serie di anelli concatenati tra loro che devono essere attuati in successione per permettere la corretta esecuzione dei soccorsi.

“I partecipanti al corso – dicono gli istruttori della Croce Verde - hanno potuto sperimentare nella pratica le manovre di emergenza su manichini e grazie all’utilizzo di uno speciale dispositivo che simula la disostruzione delle vie aeree, donato alla Croce Verde Bagnolo dai componenti del poligono di tiro «La Balmassa» a loro vanno i più sentiti ringraziamenti di parte di tutti i volontari della nostra associazione”.

È stata illustrata anche la missione dei volontari del soccorso bagnolesi sul territorio.

Un importante servizio alla comunità ma al momento ancora carente di disponibilità da parte dei cittadini a diventare soccorritore volontario.

Tra i compiti dell’associazione non ci sono solo i trasporti di infermi e il soccorso urgente, ma anche l’educazione sanitaria ai cittadini, anello importante di collegamento tra i volontari e la popolazione.

Considerando le molte richieste di partecipazione che sono pervenute per partecipare al corso, la serata informativa si ripeterà in autunno.

Coloro che sono interessati posono contattare la Croce Verde di Bagnolo dal lunedì al venerdì fornendo il proprio nominativo e numero telefonico allo 0175.392966 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.