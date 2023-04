A Saluzzo è “caccia all’ingrediente segreto”, tra indovinelli e tranelli

Giochi, indovinelli, tranelli e personaggi storici faranno divertire in una insolita Caccia al tesoro. E’ organizzata per sabato 29 aprile alle 16, presso l’antico Palazzo comunale (Salita al castello) per dare la “Caccia all’ingrediente segreto”.

I partecipanti, divisi in squadre, dovranno muoversi per le vie della città alta, risolvendo quiz, giochi di logica e di intuito e incontrando di volta in volta figure in costume medioevale che racconteranno le storie del loro tempo con riferimenti ai personaggi e ai fatti del Marchesato.

Ad interagire con i giocatori saranno gli attori della Compagnia Primo Atto e il gruppo Storico del Saluzzese. "I loro indizi saranno sempre in buona fede o qualcuno tenterà di sviare il cammino delle squadre?".

Info e prenotazioni al 329/3940334 oppure a musa@itur.it. Costo di iscrizione 12 euro, massimo 60 iscritti.

La caccia al tesoro è organizzato nella cornice di Start appena inaugurata con l’85ª Mostra nazionale dell’Artigianato, l'associazione URKA insieme a Tastè spazio civico e alla Compagnia teatrale Primo atto, con il sostegno della Compagnia San Paolo.