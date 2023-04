“Tutto per bene”: la commedia di Pirandello pronta al debutto al Teatro del Marchesato di Saluzzo

Il cast del Teatro del Marchesato in "Tutto per bene"

“Tutto per bene” è il titolo della raffinata commedia in tre atti di Luigi Pirandello che sarà rappresentata da venerdì 5 maggio sul palcoscenico del Teatro del Marchesato (piazza Vineis 11) con la regia di Ugo Rizzato, in scena anche come primo attore.

"Parla di un dramma sentimentale che può verificarsi nella vita di ognuno con una verità che viene a galla e che può completamente capovolgere e sconvolgere la esistenza di un individuo - commenta il regista -. Una parabola drammatica sul tema dell’ incertezza della paternità e con l'occhio della misoginia pirandelliana, che inquadra la capacità di manipolazione di una donna che tiene in scacco due uomini. Uno dei testi più difficili e articolati di Pirandello che per me e tutto il cast, siamo 8 in palcoscenico, cinque uomini e tre donne, è una bella scommessa attoriale".

La trama: il commendatore Martino Lori, impiegato modello del ministero, rimasto vedovo, sembra non riprendersi dal lutto, tanto dal dover acconsentire che Salvo Manfroni, suo superiore nonché senatore del Regno d'Italia, si occupi della sua figlioletta Palma e le faccia da tutore. Palma Lori, raggiunta la maggiore età, con l'aiuto del Manfroni, sposerà il marchese Flavio Gualdi, lasciando solo e abbandonato il padre, verso cui nutre oramai un profondo disprezzo. In realtà, il disprezzo coltivato da Palma per il padre nasce dalla convinzione, come tutti del resto, che questi sappia la scomoda verità sulla sua famiglia. Verità che l’ultimo atto renderà manifesta.

Sette spettacoli a partire dal debutto di venerdì 5 maggio, a cui seguiranno le date del 6, 12, 13,14, 19, 20 maggio, sempre alle 21.

In scena nel personaggio di Martino Lori: Ugo Rizzato, del senatore Salvo Manfroni: Lionello Nardo, Palma Lori: Norma Abram , Marchese Flavio Gualdi : Andrea Fenoglio , Signorina Cei: Tiziana Rimondotto, Carlo Clarino: Matteo Rosso, La Barbetti: Lucetta Paschetta, Conte Veniero Bongiani: Federico Paschetta.

Luci e suoni : Franco Carletti, Scenografia di Ugo Rizzato , Aiuto regia : Lionello Nardom Costumi : Daniela Roasio.

Prenotazione al numero 333 6979063 dal lunedì al sabato anche whatsapp. Biglietto intero euro 8, ridotto under 18 euro 5 euro. www.teatrodelmarchesato.it, info@teatrodelmarchesato.it.