Prosciutto Crudo di Cuneo Dop sugli scudi al IX concorso Enogastronomico Europeo “L’Oro Bianco di Cervia”

Il Prosciutto Crudo di Cuneo Dop è stato tra gli ingredienti protagonisti alla gara tra Istituti Alberghieri a Cervia nell’ambito del IX concorso Enogastronomico Europeo “L’Oro Bianco di Cervia”, ideato per promuovere l’utilizzo delle risorse del territorio e far emergere la creatività e la dinamicità degli studenti, innescando la sinergia professionale tra gli allievi di diversi istituti. Il concorso, organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Tonino Guerra” si è svolto nella sede della scuola dal 3 al 6 maggio. A mettersi in luce tra le tante scuole alberghiere giunte da tutta Italia è stato l’Istituto Alberghiero di Dronero, che si è portato a casa una medaglia d’oro e una d’argento grazie alla preparazione di un tagliere di prodotti certificati ricco e variegato, in cui ha dato bella mostra di sé anche il Crudo di Cuneo Dop.



“Collaboriamo sempre con interesse alle iniziative degli istituti alberghieri in quanto sono formatori dei futuri cuochi, ristoratori e operatori di sala – afferma Chiara Astesana, presidente del Consorzio di Tutela del Prosciutto Crudo di Cuneo DOP – e saranno loro in prospettiva a utilizzare e dare visibilità del prosciutto del nostro territorio. Ancor più quando questo prosciutto viene portato fuori regione e partecipa a specifici concorsi. Mi complimento con gli alunni dell’Istituto e con gli insegnanti che hanno coordinato la missione, per lo strepitoso risultato ottenuto”.



Il concorso ha visto una presentazione della ricetta di un piatto creativo e sostenibile (tra antipasto, primo piatto, piatto principale, dessert) dove non mancasse l’ingrediente principe del concorso, cioè il Sale di Cervia. La competizione era riservata agli alunni degli Istituti Alberghieri Nazionali ed Europei che frequentano le classi 3^, 4^ e 5^ nell’anno scolastico 2022/2023 delle articolazioni di Enogastronomia cucina/pasticceria, Sala e Vendita e Accoglienza Turistica. Ogni Istituto ha dovuto avvalersi di prodotti stagionali e di almeno un ingrediente del proprio territorio di provenienza. Una giuria composta da professionisti del settore ha decretato i vincitori che sono stati premiati durante la serata di gala che si è svolta lo scorso 6 maggio.



Il prosciutto Crudo di Cuneo DOP, insieme al Salame Piemonte IGP, è entrato a far parte del tagliere vincitore del concorso grazie all’interessamento della prof.ssa Eleonora Passadore che ha coordinato la spedizione dell’Istituto Alberghiero V. Donadio di Dronero.