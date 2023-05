Un rogo è divampato in una legnaia in via Maddalena, nel comune di Bagnolo Piemonte.

Le fiamme hanno interessato la struttura che si trovava nei pressi di un'abitazione. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 16 maggio e sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Saluzzo con i volontari di Barge.

Non si registrano persone ferite.