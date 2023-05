Da Madame a Tozzi fino a Biagio Antonacci: il ricco programma di "Suoni delle Terre del Monviso"

Le Terre del Monviso amano la musica, nelle sue più diverse forme. Il suono popolare di ghironda e organetto che le attraversava a piedi, di Valle in Valle, portando con sé tante storie da narrare, da un lato.

Dall’altro, le vocalità più pop, quelle corali e i grandi nomi della musica che, anno dopo anno, vengono portati in ambienti incontaminati accompagnati da un coro nato e cresciuto all’ombra del Re di Pietra.

Suoni delle Terre del Monviso è l’unione di queste due anime di uno stesso territorio, è la visione (lungimirante) di fare rete per far conoscere luoghi di rara bellezza, paesaggi incontaminati, all’alba come al tramonto.

Prende il via da giugno Suoni delle Terre del Monviso, il festival nato dalla collaborazione tra Occit’amo e Suoni dal Monviso. Un modo per lavorare insieme, facendo risuonare la musica per oltre 4 mesi nelle vallate del gal Terre Occitane e nelle pianure che vi si affacciano.

Un calendario che unisce giovanissimi a grandi nomi del palcoscenico nazionale. Quest’anno, in ordine di comparsa, Madame, Paolo Fresu & Omar Sosa, Eugenio in Via di Gioia, Umberto Tozzi, Bandabardò, Biagio Antonacci.

Il via con un Contest per “band” e “Gruppi” giovani, il cui premio speciale sarà aprire il concerto degli Eugenio! Non mancheranno sul palco i padroni di casa, i Lou Dalfin e I polifonici del Marchesato con I Musici del Marchesato.

Montagna e Musica: un binomio che fa rima con Suoni dal Monviso! Un festival che si è sviluppato di concerto in concerto con gli enti pubblici di riferimento sul territorio e che si avvale di partnership private grazie ad una fittissima rete di collaborazioni. Cultura, arte e montagna in una proposta musicale di alto livello, articolata su più appuntamenti a quote diverse, per tutti i gusti, capace di valorizzare il territorio alpino e le sue genti in un modo inedito e stimolante... questo vuole essere Suoni dal Monviso, un festival alla portata di tutti e indubbiamente un modo per valorizzare, attraverso i grandi nomi della musica, i territori meno conosciuti e rilanciarli in chiave eco-sostenibile! Il direttore artistico Enrico Miolano Quest’estate Occit’amo porterà il pubblico in un viaggio nelle lingue e nelle tradizioni musicali tra Baleari, Irlanda, Sardegna e Scozia, viaggio che si intersecherà con tanta formazione, danza e le Aubada - le albe occitane.

Montagnaterapia e carcere, anche loro non mancheranno, saranno momenti per continuare a realizzare Festival sostenibili, accessibili, capaci di incontrare tutti coloro che vivono e abitano le Terres Monviso.