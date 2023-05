Maltempo, Mondovì attiva il Centro Operativo Comunale: ecco come contattarlo

Mondovì attivato COC. Vista l'attuale situazione metereologica e le avverse previsoni per il fine settimana, con provvedimento sindale n. 24 è stato attivato in via temporanea e virtuale il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell'ambito del territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.



Il C.O.C. è ubicato presso il Comando di Polizia Locale sito in Via L. Einaudi 14 e sarà attivi H24 al numero reperibile 0174-559205.