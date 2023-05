Comunità Energetiche Industriali, Marco Bailo: “Opportunità da cogliere al volo”

Si aprono prospettive interessanti, sia per il mondo degli artigiani, degli industriali, delle PMI, sia per il mondo agricolo, dopo una settimana pregna di eventi e incontri dedicati alle energie rinnovabili e alla transizione energetica.

Il sindaco di Magliano Alpi, Marco Bailo è stato ospite e relatore, accompagnato da Barbero (GOCER) e Olivero (Energy Center) nel convegno organizzato la scorsa settimana, durante l’evento congressuale monegasco “EVER-MONACO 2023”, che nel pomeriggio ha visto anche la visita di S.A.S. Alberto II di Monaco, dove è stato presentato il progetto dal titolo: “CER-INVEST: un nuovo strumento per compensare l’impatto ambientale”. Ossia usufruire degli effetti positivi dovuti all’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, anche legati alla mobilità elettrica sostenibile, per compensare gli effetti negativi, quali consumo di suolo e/o produzione di CO2, generati dall’edificazione crescente sui litoranei marittimi.

Settimana che si è conclusa con l’Energy Workshop promosso dalla società RINA Prime Value Service, e patrocinato da Confindustria Cuneo, dal titolo: “CER industriali ed efficientamento energetico”, moderato dal prof. Ghisolfi e dal direttore Rubero, che ha visto l’apertura, focalizzata sul tema energetico, del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il quale ha pronosticato che il decreto attuativo che disciplina le CER di Cabina primaria, vedrà la pubblicazione nel prossimo mese di luglio, così come, con grande probabilità, il decreto sui parchi agri-voltaici, per il settore agricolo, recentemente inviato a Bruxelles dal ministro delle politiche agricole Francesco Lollobrigida.

Il sistema delle CER industriali, spiegato alla folta platea di industriali, e amministratori, nella sala Michele Ferrero di Confindustria, dal direttore del settore Ambiente-Energia della Regione Piemonte ing. Stefania Crotta, è stato una buona occasione per comprendere al meglio lo stato dei lavori su un tema che vede per l’Italia uno stanziamento sul PNRR di ben 2,2 miliardi di euro per la realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili.

Nell’intervento finale, il sindaco Marco Bailo, ha portato l’esempio della prima CER d’Italia realizzata nel comune di Magliano Alpi, lanciando un appello agli industriali presenti: “Cogliete al volo questa grande occasione, e focalizzate i vostri futuri investimenti sulla realizzazione di CER industriali, al fine di essere sempre meno dipendenti dall’oscillazione dei prezzi di petrolio, elettricità e gas, che la scorsa estate hanno penalizzato sui mercati internazionali i nostri prodotti e hanno messo in seria difficoltà il nostro sistema produttivo”.