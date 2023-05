Cuneo, premiata la creatività dei ragazzi del liceo "Pellico-Peano" in materia di energia e sport

S’intitola “Varta Loves Champions” il concorso ideato dalla società leader nel settore dell’energia portatile e avviato lo scorso novembre: obiettivo, promuovere e divulgare fra i giovani i valori legati all’attività sportiva e al ruolo nella società dei campioni come esempi e modelli di riferimento. Rivolto alle scuole secondarie italiane di II grado, il contest ha richiesto agli studenti di esprimere questi concetti tramite elaborati visivi - meme, immagini o brevi video - che vedessero protagoniste le batterie VARTA: una sfida accolta con entusiasmo dal Liceo Classico e Scientifico Statale “Pellico - Peano” di Cuneo risultato fra 17 scuole vincitrici scelte in tutto il Paese, dove ben 3 studenti si sono distinti con i loro lavori.

Di grande attualità per l’ampia scelta di canali espressivi proposti ai ragazzi, il progetto è stato gestito e sviluppato da VARTA in collaborazione con NEWAYS, società di comunicazione specializzata in progetti educativi. Dopo avere sviluppato contest dedicati a riciclo, sostenibilità e innovazione, l’azienda si è orientata su una tematica molto stimolante, il binomio energia e sport, in piena linea con l’Obiettivo 3 Salute e Benessere dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Agli studenti delle 400 classi coinvolte è stato innanzitutto inviato un kit didattico contenente le batterie VARTA da utilizzare per la realizzazione dei lavori insieme ad approfondimenti legati a diverse discipline, dalle Scienze Naturali, a quelle Motorie e Sportive, all’Educazione Civica: “Le caratteristiche del campione sportivo”, focalizzato sulle skill, non solo atletiche, fondamentali per superare ogni prova e “L’energia nel corpo umano”, dedicato ai meccanismi legati al metabolismo e alla sana alimentazione.

“Filo conduttore del materiale e dei lavori dei ragazzi è stato l’energia: elemento distintivo della nostra azienda, è essenziale nella vita di ogni giorno per affrontare ogni sfida, non solo in ambito sportivo - commenta Agostino Spallina, Managing Director VARTA Italia -. È stato molto interessante passare in rassegna tutte le loro creazioni. Abbiamo davvero apprezzato la loro inventiva e la voglia di mettersi in gioco, che li ha portati in alcuni casi a trasformarsi in testimonial dei valori e dei messaggi che da sempre puntiamo a trasmettere”.

L’estro e l’originalità degli studenti vincitori sono stati premiati con uno smartwatch Fitbit e le scuole associate con ulteriori premi: power bank e confezioni di pile ricaricabili con relativo caricatore, a riprova dell’impegno costante di VARTA nei confronti dei giovani e dell’attenzione prestata alla loro formazione: essenziale per diventare, in un futuro non troppo lontano, parte attiva di cambiamenti sociali tangibili.