“L’anima e il volto”: da oggi prendono il via, a Cuneo, le visite guidate alla mostra su Leonardo da Vinci

È un tuffo nel Rinascimento italiano alla scoperta del genio di Leonardo da Vinci quello proposto dalla mostra “L’anima e il volto”, inaugurata nelle sale di Palazzo Samone a Cuneo lo scorso 11 maggio.

Un viaggio emozionale tra proiezioni, tavoli interattivi, ricostruzioni tridimensionali e olografiche e l’affascinante Tavola Lucana, che da venerdì 26 maggio sarà possibile godersi appieno grazie alle visite guidate promosse da Conitours.

Due i turni giornalieri preventivati: venerdì alle ore 16.00 e alle ore 17.00; sabato alle ore 15.30 e alle ore 17.00. Costo del biglietto € 10,00 di cui € 5,00 per la visita ed € 5,00 di ingresso ridotto (€ 5,00 complessivi per i disabili, gratuito per bambini fino a 5 anni). Per prenotazioni e informazioni: Consorzio Conitours, 0171.696206; info@cuneoalps.it. L’esposizione “L’anima e il volto. I segreti dei ritratti di Leonardo da Vinci” rimarrà aperta tutti i giorni, eccetto il mercoledì, fino al 17 settembre con orario continuato 11.30-19.30. Prevendite disponibili su TicketOne.

Costo visita libera: Intero € 10,00, ridotto (over 65, under 18, studenti universitari fino a 25 anni, guide turistiche con tesserino, docenti, forze dell'ordine, accompagnatori disabili) € 8,00; ridotto abbonamento musei € 7,00; ridotto gruppi (minimo 10 persone) € 5,00; ridotto scuole (minimo 10 studenti) € 3,00; gratuito per bambini fino a 5 anni e disabili. Per informazioni Piemonte Musei, 334.3484004; info@piemontemusei.i