A Peveragno torna, per la 66^ edizione, la Sagra della Fragola

Peveragno è pronto ad accogliere nuovamente la Sagra della Fragola, che torna nel 2023 con la 66^ edizione.



Appuntamento sabato 10 giugno alle 17.30, con l’evento inaugurale di apertura dell’evento al centro polifunzionale ‘A La Sousta’ di piazza ex campo sportivo. In serata, dalle 21, le ‘fragolose risate’ con ospiti i Panpers ed Elena Galliano. Domenica 11 giugno, poi, il classico mercato di prodotti tipici e artigianato, con degustazioni per le strade del paese.



Ma il calendario, in realtà, è già partito da qualche giorno, con la 21^ rassegna ‘Maggio in musica’, che sabato 21 maggio alle 17.30 ha visto il concerto della Banda musicale carrucese ‘Francesco Alesina’; i prossimi appuntamenti – tutti ‘A La Sousta’ - sono in programma per sabato 27 maggio (coro femminile della Valle d’Aosta ‘La vie est-belle’), il 3 giugno (J&B Live Music) e domenica 4 giugno (orchestra ‘Non solo liscio’). Venerdì 9 giugno alle 21, invece, la serata giovani con dj con Franco Frassi e Visco.