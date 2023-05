A Savigliano sbarca la IX edizione del Cuneo Tango Festival

Nella prima settimana di giugno avrà luogo per la prima volta a Savigliano il Festival internazionale di Tango e cultura argentina, organizzato dalle Associazioni Tango de Buenos Aires (ATBA), con sede a Cuneo e Somos Tango, con sede a Ceva, che da svariati anni operano nella provincia Granda con lo scopo di promuovere la cultura argentina ed in particolare il tango.

Entrambe le associazioni svolgono attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento di questa disciplina, organizzando manifestazioni ed eventi con enti pubblici del territorio cuneese. Il forte legame stabilito col territorio ove operano si basa soprattutto sulle radici comuni stabilite dal fenomeno dell’emigrazione italiana verso l’Argentina dalla fine del 1800.

Evento clou del festival sarà una tre giorni di tango che avrà luogo dentro la cornice dell’Ala del Popolo. Ballerini, musicisti, artisti vari, italiani e stranieri si esibiranno in questo edificio che accoglierà anche le serate danzanti aperte a tutti gli amanti del tango. Molte realtà locali saranno coinvolte nell’iniziativa, in particolare l’Istituto Cravetta-Marconi di Savigliano.

Il coinvolgimento della pubblica amministrazione come dei commercianti e le associazioni locali, vanno ad arricchire in modo non indifferente una manifestazione cha va oltre ad essere un evento di promozione del tango. Lo scopo principale è quello di rinforzare il legame tra l’Argentina e l’Italia attraverso momenti artistici e anche momenti di conoscenza e riflessione sugli eventi storici che hanno creato un‘intesa tra queste nazioni.