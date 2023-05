Domenica torna a Savigliano Quintessenza: una giornata ricca di eventi e profumi

Domenica 28 maggio 2023 a Savigliano va in scena la XXIV edizione di “Quintessenza”, manifestazione organizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni in collaborazione con la Città di Savigliano che per una giornata intera riempie la città dei profumi e dei colori delle piante, dei fiori, delle spezie e delle erbe aromatiche. L'evento, previsto per domenica scorsa, era stato rinviato a causa del maltempo.

Dalla mattina alla sera, le principali piazze e vie del centro cittadino diventano un selezionato mercato suddiviso in aree tematiche dove gli espositori del settore mettono in mostra i prodotti di matrice naturale e biologica, creme di bellezza, tisane purificanti, prodotti erboristici, piante aromatiche e officinali, miele e derivati, monili artigianali di design e nutrimenti biologici.

Múses, Accademia Europea delle Essenze, propone un originale itinerario storico-artistico-olfattivo di Savigliano attraverso il quale i visitatori possono scoprire la natura intrinseca di sette luoghi significativi del centro storico attraverso la loro “essenza”, mentre Coldiretti e Confagricoltura allestiscono in via Garibaldi un mercato di prodotti delle loro aziende agricole. Ma sono tanti anche i laboratori e i workshop in programma a palazzo Taffini e negli spazi dell'Università degli Studi di Torino, sede di Savigliano - Corso di Laurea in Tecniche Erboristiche.

IL MERCATO: PIANTE, FIORI, SPEZIE, ERBE AROMATICHE, PRODOTTI NATURALI, AGRICOLI, ETC.

Piazza Santa Rosa si trasforma in piazza delle Erbe, un mercato dove trovare e conoscere erbe aromatiche e officinali, spezie, essenze e prodotti naturali per la cura del corpo e della persona. Gli espositori accompagnano il pubblico alla scoperta di profumi e remote conoscenze di benefici e utilizzi di prodotti erboristici classici, sciroppi essenziali, liquori artigianali e grappe a base di erbe o di liquirizia biologica. Un viaggio che tocca anche terre lontane con incensi naturali, prodotti ayurvedici e cosmetici ecosostenibili, tutti rigorosamente naturali per il benessere della persona.

Per la prima volta, inoltre, c’è anche un’intera area dedicata all’olistica: genese, benessere della persona, tecniche energetiche e tanto altro. Piazza Cesare Battisti diventaun giardino a cielo aperto con una selezione di fiori primaverili, piante grasse, orchidee, gerani, surfinie, articoli per il giardino e servizi per il verde arboreo ornamentale.

Piazza Molineri ospita “l’Isola del verde e dei profumi”, un angolo dedicato agli appassionati di fiori e giardino, mentre via Garibaldi accoglie il mercato “Campagna Amica”di Coldiretti con prodotti freschi e trasformati sani, genuini e 100% italiani.

Confagricoltura, ancora, allestisce uno spazio dedicato agli associati di Cascine Piemontesi, che propongono prodotti a km zero, stagionali e di alta qualità, ampliando cosìulteriormente la ricca offerta di “Quintessenza”. Infine, manufatti artigianali e hobbystica sono protagonisti delle “vie degli hobbysti”: via Alfieri, via Torino, corso Roma, molo di piazza del Popolo, via Sant'Andrea e piazza Turletti.

IL PERCORSO: UN ITINERARIO STORICO-ARTISTICO-OLFATTIVO IN SETTE TAPPE

L’itinerario storico-artistico-olfattivo ideato da Múses-Accademia Europea delle Essenze prevede l’installazione in sette diversi siti nel centro storico di Savigliano di altrettanti touch point sensoriali, che permettono di annusare particolari profumi creati per raccontare la natura intrinseca, l’atmosfera e la storia dei luoghi selezionati.

Un percorso a tappe in sette luoghi emblematici di Savigliano, identificati da altrettanti totem, che si potranno conoscere meglio, anche grazie all’olfatto, guidati dagli studenti dell’IIS Cravetta Marconi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. L’itinerario si può scoprire in piena autonomia scaricando le spiegazioni attraverso i QR code posti accanto agli olfattori e annusando le essenze che vi sono racchiuse.

Il percorso si apre in piazza Santarosa, centro nevralgico della vita sociale saviglianese fin da prima del Mille, dove si può scoprire l’Essenza della Collettività; al teatro Milanollo (Piazza Turletti) sarà protagonista l’Essenza del Teatro; alla Chiesa dell’Assunta (Piazza Molineri) quella della Spiritualità; al Museo Civico (Via san Francesco, 17) l’Essenza dell’Identità culturale; a palazzo Muratori Cravetta (Via Jerusalem) l’Essenza della Musica; a palazzo Taffini d’Acceglio (Via Sant'Andrea, 53) si trova l’Essenza dell’Inatteso; presso l’Arco Trionfale (piazza Santarosa) l’Essenza dei Duchi di Savoia.

GLI EVENTI COLLATERALI: LABORATORI, WORKSHOP, LIBRI, GELATI, VISITE, MUSICA, ETC.

Dalle ore 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30, presso il chiostro dell’Università degli Studi di Torino, sede di Savigliano-Corso di Laurea in Tecniche Erboristiche (via Garibaldi, 6), avrà luogo il laboratorio libero fino ad esaurimento posti “Farfalle e fiori”. Durante la giornata Virna e Francesca accoglieranno i piccoli visitatori, proponendo loro trucca bimbi a tema e un laboratorio nel quale sarà possibile comporre delle composizioni floreali.

Dalle ore 10 alle 18, presso il cortile della biblioteca adiacente all’Università degli Studi di Torino, sede di Savigliano-Corso di Laurea in Tecniche Erboristiche (piazza Turletti), l’associazione Alteatiene aperto l’Orto Botanico Erboristico dell’Università.

Dalle ore 10 alle 12, in Piazza Santa Rosa, appuntamenti con gli espositori dell’area dedicata all’olistica, presenti per la prima volta a “Quintessenza”. Alle ore 10,30 e alle 15,30, con ritrovo in piazza Santa Rosa davanti all’ufficio turistico, il Settore Cultura del Comune di Savigliano organizza delle visite guidate gratuite alla città.

Non è necessaria la prenotazione

Alle ore 11,30, pressoi laboratori dell’Università degli Studi di Torino, sede di Savigliano -Corso di Laurea in Tecniche Erboristiche(via Garibaldi, 6), Aulina propone il mini workshop della durata di circa un’ora dal titolo “Il Sapone Naturale”, che porterà i partecipanti alla scoperta del sapone naturale, facendo loro scoprire i tanti segreti e curiosità sul sapone e sulla sua preparazione con oli vegetali ed ingredienti del territorio.

Partendo dall’olio di oliva sarà possibile viverel’affascinate emozione della saponificazione a freddo. Un mastro saponiere mostrerà come si prepara il sapone naturale fatto a mano, da bucato o da toeletta, tutto secondo l’antica tradizione del metodo a freddo. Al termine dell’esperienzaogni partecipante riceveràun sapone profumato ed idratante. Il costo di partecipazione è di 7 euro. Per aderire è necessario prenotarsi entro giovedì 18 maggio sul sito Internet www.aulina.it.

Per tutta la mattinata per le vie del centro cittadino,esibizione musicale itinerantedel complesso bandistico della Città di Savigliano.

Alle ore 15, 16 e 17, presso il chiostro dell’Università degli Studi di Torino, sede di Savigliano-Corso di Laurea in Tecniche Erboristiche (via Garibaldi, 6), si svolgerà un laboratorio per adulti della durata di 45 minuti dal titolo “Tutti i segreti dello sciroppo di rose!”. L’iniziativa è organizzata “About Garden” di Simonetta Chiarugi, professionista nel campo della progettazione dei giardini, scrittrice e fotografa, attenta ai temi della sostenibilità.

Dalle ore 15,30 alle 18,30 presso il chiostro dell’Università degli Studi di Torino, sede di Savigliano-Corso di Laurea in Tecniche Erboristiche (via Garibaldi, 6), l’associazione Voci di Mamme propone “Il mio piccolo erbario... amico delle api! ”Il laboratorio si apre con un gioco: i sacchetti olfattivi guideranno i partecipanti alla scoperta dei profumi dei fiori e delle erbe aromatiche, dove le api e gli altri insetti impollinatori possono trovare rifugio e polline per nutrirsi. A seguire, grazie ad un percorso sensoriale, i bambini potranno fare esperienza delle forme, dei colori, delle differenze tra le varie erbe aromatiche. Al termine ciascun bambino potrà creare un piccolo erbario con colla, lana, cartoncini, pastelli, fiori ed erbe per portare a casa il ricordo del pomeriggio trascorso. Il laboratorio è aperto a tutti i bambini che lo desiderano fino ad esaurimento posti, anche se l’età consigliata è tra i 3 e 10 anni.

Dalle ore 15,30 alle 17,30, presso Palazzo Taffini (Via Sant'Andrea, 53), Músesin collaborazione con la Piccola Bottega Floreale propone il laboratorio per adulti “Un pomeriggio essenziale tra tisane e ghirlande”, un workshop tra fiori ed aromi, oli essenziali, tè e biscotti, un momento di condivisione e creatività. All'interno della Sala degli Dei, tra fiori e profumi, i partecipanti potranno creare eleganti e profumatissime ghirlande di fiori essiccati, sotto la guida esperta di Francesca. Tra un intreccio e l'altro, sorseggiando le aromatiche miscele di tè e tisane di Mirtilla Erboristeria, i "fioristi per un giorno" condivideranno suggestioni ed emozioni, esperienze e ricordi, sollecitati dalle suggestioni olfattive di Múses. Al termine del laboratorio ogni partecipante potrà portare via con sé la ghirlanda decorativa creata. Il costo di partecipazione è di 70 euro.

Alle ore 16 in piazza Santarosa a Savigliano avrà luogo la presentazione del librodi Anna Bianchi “Smetti di sopravvivere, ricomincia a vivere!” (Red Edizioni, 2023). Il volume propone n percorso che insegna alla lettrice ad occuparsi di se stessa, a ritrovare l'equilibrio perduto, a uscire una volta per tutte dalla modalità "sopravvivenza" per cominciare a vivere la vita con pienezza.

Dalle ore 16 alle 17, presso Palazzo Taffini (Via Sant'Andrea, 53), si svolgerà illaboratorio per bambini “C'era una volta un'erba aromatica”. Nella giornata in cui la città di Savigliano si tinge di mille colori e profumi Múses farà scoprire ai più piccoli le principali erbe ed essenze aromatiche piemontesi.

Come riconoscerle? Si riuscirà anche solo attraverso il loro profumo? Un'esperienza sensoriale che si svolgerà nel "Giardino dei Sensi", dove i bambini, insieme ai genitori e grazie a un’educatrice esperta, scopriranno come associare i profumi alle erbe, arrivando a creare un profumatissimo pot pourri da portare a casa! Il costo di partecipazione è di 8 euro.

Per tutta la giornata, presso Palazzo Taffini (Via Sant'Andrea, 53), sarà inoltre possibile assaggiare il delizioso gelato preparato dagli studenti del Cnos-Fapdi Savigliano all’interno dell’iniziativa “I gelati e le essenze misteriose”.

Gli studenti e i professori del corso di Tecnologie e trasformazioni alimentari, presenteranno un delizioso gelato, che potrà essere aromatizzato con essenze ad uso alimentare e gustato al fronte di una simbolica offerta libera. I visitatori potranno poi andare a scoprire i segreti del Giardino dei Sensi e saranno invitati a individuare le piante e i frutti corrispondenti alle essenze scelte per il proprio gelato. Per tutta la giornata, in piazza Cesare Battisti, sarà visitabile l’Arciconfraternita della Pietà, meglio nota dai saviglianesi come Il Cristo. Edificata tra il 1707 e il 1722 su progetto di Gian Giacomo Plantery, si presenta a navata unica centrale con una cupola alta ventidue metri e un apparato decorativo interno altamente scenografico, da non perdere.