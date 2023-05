Sorriso+movimento=benessere: a Cuneo un corso di attività fisica adattata

Sorriso unito a movimento significa benessere. Sotto questo slogan si presenta un corso di attività fisica adattatata che si terrà mercoledì 7 giugno alle ore 18.00 presso il Salone al 1° piano della Parrocchia Cuore Immacolato di Cuneo.

L’evento, aperto a tutti, è stato organizzato in collaborazione con la Fondazione Opere Diocesane di Cuneo, l’ASD San Tarcisio, l’AUSER e l’ACLI. E’ rivolto alla popolazione adulta/anziana principalmente “sedentaria”, sia in condizioni di buona salute che per persone affette da patologie, ma a condizione che siano in condizione clinica controllata e stabilizzata.

Il corso sarà tenuto da un fisioterapista o da un laureato in scienze motorie.