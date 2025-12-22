Bra: dal 13 gennaio al via le iscrizioni alle scuole per l’anno 2026/27

A partire dal 13 gennaio 2026 sarà possibile procedere alle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/27 per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali del Comune di Bra, che dovranno essere effettuate entro il termine del 14 febbraio. Anche quest’anno, le iscrizioni saranno on line per tutte le classi prime della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado statale.

Per procedere all’iscrizione, i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) dovranno accedere all’area riservata della Piattaforma Unica: https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni utilizzando le credenziali SPID, Cie, CNS o eIDAS e successivamente procedere alla compilazione della domanda, tramite il modulo on line e nelle scadenze indicate.

Per la scuola primaria, sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2026. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2026, ma entro il 30 aprile 2027.

Per la scuola dell’infanzia, la cui iscrizione è in modalità cartacea (info e modelli sui siti internet www.istitutocomprensivobra1.edu.it e www.istitutocomprensivobra2.edu.it ), sono interessati i bambini nati entro 31 dicembre 2023 o annualità precedenti, se non ancora iscritti; le iscrizioni dei bambini che compiranno tre anni nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2027 saranno possibili, ma la frequenza degli alunni è subordinata all’esaurimento delle liste d’attesa e al rispetto dei criteri stabiliti dalle scuole.

Maggiori informazioni presso: IC Bra 1, via Vittorio Emanuele n° 200 (tel 0172 412438; e-mail: cnic86400t@istruzione.it) e IC Alpi-Strada, via Edoardo Brizio n°10 (tel. 0172 422904; e-mail: cnic863002@istruzione.it).