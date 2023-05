"Quale sarà la nuova destinazione del teatro Baretti?"

Mondovì presto avrà un nuovo teatro, moderno e adatto all'offerta culturale che offre la Città, grazie anche al contributo di oltre 1 milione, erogato da Fondazione CRC.

Questo è quanto emerso nel corso della conferenza stampa relativa alla stagione estiva teatrale 2023 (leggi qui), che si terrà in piazza d'Armi.

E mentre procedono i lavori per la riapertura del CineBaretti, chiuso dal 2020 (leggi qui), i consiglieri del centrosinistra interrogano l'amministrazione per sapere: "Quale destinazione e ruolo siano stati previsti per il teatro Baretti, di cui è imminente la riconsegna alla città dopo un radicale rinnovo durato tre anni, quando entrerà in funzione la nuova struttura teatrale in corso di progettazione".

I consiglieri Cesare Morandini, Laura Gasco e Davide Oreglia chiedono all'amministrazione di sapere cosa succederà quando ci saranno due strutture e "se Mondovì si troverà a gestire in contemporanea due sale di simile capienza, con una evidente ridondanza, o se il Baretti verrà destinato ad altro uso, o ancora se verrà alienato a privati".