Cuneo, dal 1° giugno pagamenti elettronici all'archivio comunale

Dal 1° giugno, presso l’Archivio comunale, saranno attivate le funzionalità di pagamento in modalità elettronica.

Saranno quindi possibili pagamenti in tutte le modalità previste da PaGoPa, in particolare direttamente in loco tramite Bancomat e carta di credito e con tutte le applicazioni che gestiscono il QRCode/IUV PaGoPa (tipo Satispay, home banking, etc..).

I pagamenti saranno inoltre possibili presso tutti i PSP PaGoPa (banche, poste, tabaccherie Lottomatica, etc..).

«Questo rappresenta – dichiara l’assessore all’Innovazione Andrea Girard - un ulteriore tassello nel processo di digitalizzazione degli archivi comunali, che entro fine anno renderà possibile, anche da remoto, l’acquisizione dei documenti conservati (pratiche edilizie e documenti storici del Comune di Cuneo), pagando in modalità elettronica».