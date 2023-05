Mercatoretrò: dal 9 all'11 giugno al prestigioso Porto di Imperia Calata Anselmi

L’evento anche quest’anno è sostenuto dall’ente promotore Regione Liguria, Assessorato Tempo Libero. I possessori di auto d’epoca e moto che vorranno passare tre giorni con noi potranno venire a sostare in banchina con i loro mezzi, l’ingresso è libero.

Volendo potranno cimentarsi in passeggiate panoramiche alla scoperta del territorio e degustare prodotti tipici liguri partecipando ai due Raid in programma: uno sabato 10 giugno alle ore 14,30 con partenza dalla banchina su una percorrenza di pochi km, il secondo con partenza domenica 11 giugno alle ore 10,00 su un percorso un po’ più impegnativo per ammirare la vista mare dal famoso Passo del Ginestro, importante strada sede delle prove speciali dei famosi rally per poi scendere al Colle San Bartolomeo dove si possono ammirare bellissimi oliveti e vigneti di importanti aziende agricole come la Tenuta Maffone e l’azienda Ti PESTO con le sue prelibatezze pronte per essere degustate. La Ti PESTO accompagnerà anche gli aperitivi in banchina. Il percorso di circa 70 km con ritorno in banchina per il pranzo presso i nostri ristoranti in Borgo Marina