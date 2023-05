Green community, le 'terre del Monviso': continuano gli incontri con gli amministratori locali

Con l’obiettivo di capire quali sono le esigenze dei produttori locali e quali le varietà di colture più idonee a nuove tecnologie di produzione, gli amministratori locali della Green Community Terre del Monviso hanno fissato una serie di incontri aperti al pubblico: il 7 giugno alle 18 a Saluzzo; sempre il 7 giugno alle 21 a Venasca e il 9 giugno alle 20.30 a Paesana.



Nei 3 appuntamenti in programma, Giacomo Ballari parlerà di “Nuovi scenari economici e climatici: sfide e strategie per lo sviluppo dei nostri territori”. A seguire il Dott. Lorenzo Berra, coordinatore tecnico scientifico della fondazione Agrion, presenterà un approfondimento su “La ricerca applicata e l’innovazione tecnologica in agricoltura: strumenti per lo sviluppo sostenibile dei territori”.



Ampio spazio sarà lasciato al dibattito e agli interventi del pubblico. Il confronto verterà su:

- gestione delle risorse idriche;

- recupero del suolo;

- pascoli e biodiversità;

- tecniche di trasformazione dei prodotti.

Attenzione uguale, ma spazio diverso, verrà dedicato ai due spaccati che compongono il

settore primario nelle Terre del Monviso:

- l’agricoltura di pianura;

- l’agricoltura di media-alta valle