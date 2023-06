Bra: sabato 10 giugno si recuperano le eccedenze alimentari per un pranzo gratuito

Sabato 10 giugno si terrà un’originale iniziativa contro lo spreco alimentare: la Disco Soup! Grazie alla collaborazione tra la Città di Bra, Slow Food Youth Network of Bra/Pollenzo e Centro Caritas Bra, saranno recuperate eccedenze alimentari per organizzare un pranzo gratuito per tutta la cittadinanza.



Il primo sarà raccogliere frutta e verdura di mercati e supermercati (scarto per modo di dire dal momento che è tutto perfettamente commestibile). Dalle ore 11 di sabato mattina invece si inizierà a cucinare! Guidati da chef e cuochi esperti, tutti insieme inizieremo a tagliare zucchine e pelare patate, imparando nuove ricette e combinazioni anti-spreco. Infine alle 12.30, dopo aver contribuito a svuotare i cestini… riempiremo la pancia, accompagnati dalla musica.



L'evento si svolgerà sabato 10 giugno presso il circolo il centro CARITAS di Bra, via Vittorio Emanuele, 107. La Disco Soup è una disco festa nata in Germania nel 2012 e poi diffusa in tutto il mondo per sensibilizzare le persone allo spreco alimentare. Si raccolgono i prodotti che mercati e supermercati sono costretti a gettare via ogni giorno e con l’occasione li si cucina festeggiando a tempo di musica. “Noi vi consigliamo di partecipare a tutte le fasi della disco soup – dicono dall’Arci Bra - per coglierne a pieno lo spirito e per una doppia dose di divertimento, tuttavia non ci sono vincoli, potete decidere di partecipare anche solo al pranzo”.



Come concretamente si potrà partecipare? La manifestazione è aperta a tutti ed è assolutamente gratuita. Chiunque voglia partecipare può prenotarsi presso la sede Arci Bra e venire con noi a festeggiare con un pranzo antispreco!



Per tutte le informazioni si può telefonare allo 0172 245901 o a info@arcibra.it o visitare il nostro sito www.arcibra.it.