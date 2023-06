In fuga con la cassa continua: in ventiquattr’ore colpi fotocopia a filiali di Piozzo e Beinette

Due colpi messi a segno nel giro di ventiquattr’ore ai danni di altrettante banche in un raggio di trenta chilometri. E’ quanto accaduto prima a Beinette, nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 giugno, dove a farne le spese è stata la filiale della Banca di Caraglio attiva al civico 55 di via Mario Rosso. E quindi questa notte, giovedì 8, allo sportello della Banca Alpi Marittime di via Carrù a Piozzo.



In entrambi i casi ignoti sono arrivati nottetempo e nel giro di pochi minuti sono riusciti a scardinare dai supporti la cassa continua, a caricarla su un furgone e a fuggire senza lasciare tracce.



Un’azione che a Piozzo in particolare si è svolta in tempi rapidissimi, una manciata di minuti, come colto da alcuni residenti svegliati dal rumore, e testimoniato anche dalle immagini registrate dalle telecamere della videosorveglianza recentemente potenziata dall’amministrazione del sindaco Antonio Acconciaioco.



Nei filmati ora al vaglio degli inquirenti come nei racconti dei testimoni oculari, l’azione compiuta da una banda composta da quattro-cinque elementi incappucciati, arrivati intorno alle 4 di notte a bordo di un furgone che secondo quanto poi accertato sarebbe stato rubato nelle ore precedenti a Santena, nel Torinese.



Il gruppetto di criminali è riuscito a far proprio l’ingombrante dispositivo senza ricorrere a esplosivi. Pesante alcuni quintali, lo hanno caricato sul mezzo, prima di darsi alla fuga. Allertati dai residenti, sul posto sono giunti i Carabinieri di Fossano, ma dei malviventi non c’era ovviamente più traccia.



Al momento non è nota l’entità del bottino. Il riserbo delle forze dell’ordine è massimo. Non si esclude ovviamente la possibilità che i due episodi siano riconducibili all’azione di un’unica formazione criminale.