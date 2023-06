AQUADRONE: un’entusiasmante collaborazione tra studenti dell’ITIS Delpozzo di Cuneo e studenti olandesi del Drone Engineering & Operations a Valkenburg

Sono appena rientrati da una entusiasmante esperienza alcuni studenti italiani dell'ITIS Delpozzo di Cuneo, che hanno collaborato a stretto contatto con gli studenti del programma Drone Engineering & Operations con sede a Valkenburg (Olanda del Sud) rigaurdo ad un ambizioso progetto chiamato Aquadrone. L'obiettivo di questo innovativo progetto era di costruire un drone rivoluzionario che non volasse, ma navigasse e misurasse in tempo reale la temperatura, il livello di pH e la torbidità dell’acqua.

Il prototipo del drone è stato testato nel pittoresco lago di Valkenburg.

Questa settimana di collaborazione e di attività, è stata preceduta da incontri e scambi online tra gli studenti e docenti dei due istituti per condividere idee e predisporre il progetto, tutto in lingua inglese. È stato affascinante vedere come diverse discipline dalla tecnologia dei droni e progettazione 3D all'elettronica, all’informatica e alla chimica, sono state cruciali per il successo di Aquadrone.

Il lago di Valkenburg è stato l’ambiente di prova ideale per questo drone rivoluzionario. Il prototipo ha seguito meticolosamente waypoints programmati e raccolto campioni d'acqua durante il suo viaggio, che venivano trasmessi in tempo reale alla riva, dove i dati erano analizzati e presentati su un sito Web appositamente progettato.

Il progetto Aquadrone non ha solo valore educativo, ma contribuisce anche alla tutela dell'ambiente. Monitorando infatti la qualità dell'acqua e conducendo misurazioni importanti, i potenziali problemi possono essere rilevati e affrontati in anticipo. Ciò contribuisce alla conservazione del prezioso ecosistema e fornisce spunti preziosi per futuri progetti di conservazione ambientale.

È evidente che questa collaborazione tra studenti italiani dell'ITIS Delpozzo di Cuneo e studenti olandesi del programma Drone Engineering & Operations sia un terreno fertile per l'innovazione e il progresso. Serve come esempio ispiratore di ciò che si può ottenere quando giovani menti talentuose provenienti da diversi paesi e discipline si uniscono per lavorare su un progetto ambizioso.