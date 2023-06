Siccità, Gribaudo (PD): "Il governo respinge gli aiuti al Piemonte"

"Si sono affrettati a presentare e approvare il decreto siccità, senza però trovare le risorse adeguate per gli investimenti che servono per affrontare questa crisi in maniera strutturale e non in un’ottica esclusivamente emergenziale”, denuncia la Vicepresidente del PD, Chiara Gribaudo.



“Faccio l’esempio del Piemonte che è quello che conoscono meglio: da Roma per il momento sono stati stanziati 28 milioni a fronte di una stima dei costi per la realizzazione degli invasi previsti sul nostro territorio pari a 1 milardo. Eppure è stato lo stesso assessore all’Ambiente della Regione Piemonte a sottolineare che le l’opera infrastrutturale della Serra degli Ulivi è imprescindibile per rispondere alla scarsità d’acqua per l’irrigazione dei campi. Non si mettono d'accordo neanche tra di loro, dandoci un antipasto di quello che avverrà con l'autonomia differenziata”, ha proseguito la deputata dem.

“Oggi però il Governo ha bocciato il mio ordine del giorno che chiedeva solamente un impegno pubblico a trovare nel più breve tempo possibile i finanziamenti per le opere straordinarie. Se non garantiamo nemmeno le risorse per la realizzazione degli interventi più urgenti questo decreto siccità resta una scatola vuota e a rimetterci saranno il tessuto sociale ed economico del Piemonte".