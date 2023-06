Bra, per la rassegna "Con occhi diversi" si proietta "We cannot live under that flag"

Per il terzo anno consecutivo il progetto SAI Cuneo organizza la rassegna dal titolo Con occhi diversi per celebrare la Giornata mondiale del rifugiato, istituita dalle Nazioni Unite nella giornata del 20 giugno.

Con occhi diversi ha lo scopo di coinvolgere quanto più possibile i territori della provincia e le comunità che li abitano per far conoscere il senso del progetto, le attività svolte e quelle in fase di programmazione. A questo scopo, come nelle edizioni precedenti, anche quest’anno saranno numerosi gli appuntamenti che si svolgeranno in più località (Cuneo, Costigliole Saluzzo, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Savigliano, Bra e Bene Vagienna), ognuna delle quali ospiterà eventi di differente natura: dalla musica al teatro, dalle conferenze alle proiezioni cinematografiche.

L’evento in programma a Bra, che si terrà la sera di giovedì 22 giugno alle 21 nel Cortile del Museo civico archeologico di Palazzo Traversa (via Serra), è stato organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Bra, da tempo uno dei 24 enti che hanno aderito alla rete del progetto SAI in provincia di Cuneo.

In quell’occasione verrà proiettato il documentario We cannot live under that flag, di Lucio Laugelli (2021), prodotto dall’associazione Social Domus.

Il documentario narra di un gruppo di rifugiati afghani in Italia che raccontano lo spaesamento e le numerose difficoltà affrontate nel dover cambiare vita dopo l’abbandono della propria terra e dei propri affetti.

La proiezione sarà preceduta da un dibattito con il regista e il produttore presenti in sala e dalla testimonianza di Faiz Abdullah, ex rettore dell’Università di Herat accolto con la sua famiglia nel progetto SAI a Bra nel luglio 2022 dopo la loro fuga dall’Afghanistan.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Per informazioni, telefonare a Marta (347 0731519) o visitare il sito www.saicuneo.it per tutti i dettagli della rassegna Con occhi diversi o per conoscere meglio il progetto SAI Cuneo.