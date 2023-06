Siglato il patto fra Bra e Betlemme che diventano città gemellate

Bra e Betlemme sono ufficialmente città gemelle. Il patto è stato siglato questa mattina, giovedì 15 giugno 2023, nella città della Natività alla presenza del console generale italiano a Gerusalemme Giuseppe Fedele. I sindaci Hanna Hanania e Giovanni Fogliato hanno firmato il documento nel corso di una cerimonia che è stata trasmessa in diretta Facebook sulla pagina della Municipalità di Betlemme e quella del Comune di Bra, nonché proiettata sullo schermo presente nella sala consigliare “Achille Carando”.

Nel suo intervento il Sindaco Fogliato ha voluto rimarcare l’importante ruolo che le città possono avere nella diffusione della pace e di una cultura del rispetto reciproco. Al seguito del primo cittadino anche un nutrito gruppo di amministratori braidesi.

Nel pomeriggio di oggi, in onore del gemellaggio, è in programma con il Vis – Volontariato internazionale per lo sviluppo, “Territori DiVini” nuova edizione della degustazione di vini della cantina palestinese di Cremisan (gestita dai Salesiani). L’evento, patrocinato dal Comune di Bra e in collaborazione con Slow Food e Rotary Club Bra, si svolgerà sotto l’ala di corso Graibaldi dalle 19 alle 22 (contributo per progetti di solidarietà di 10 euro – info al 335 8057965).