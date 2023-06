Paesana, continuano i lavori di messa in sicurezza della viabilità

Dopo piazza Statuto e lunghi tratti di via Bertaina e via Nicolini, il Comune ha appena completato i lavori di scarifica e successiva bitumatura di via Barge, una delle strade del concentrico più disastrate e dissestate.

I lavori di messa in sicurezza della viabilità prevedono ora interventi in via Sarasso, via Battagli, parte della strada interna alla frazione calcinere, alcune centinaia di metri della strada interna alla frazione Ghisola e l’intero tratto asfaltato di via Croesio e sono finanziati da un apposito e mirato stanziamento dello Stato, che ha elargito al Comune guidato dal giovane sindaco Emanuele Vaudano (in odore di ricandidatura alle Amministrative del 2024) un contributo di ben 950mila euro. Il ribasso d’asta verrà invece utilizzato per rattoppare la centralissima via Roma che le piogge delle ultime settimane hanno trasformato letteralmente in un groviera.

Nelle intenzioni del Comune i lavori dovrebbero concludersi entro la prossima estate.

Questo nonostante la cappa di incertezza che ancora ristagna sul fatto che quei 950mila euro, inizialmente stanziati come fondi propri, oggi sono entrati a far parte del PNRR, fatto questo che prevede siano i Comuni a farsi carico dell’anticipo delle spese.