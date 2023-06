Un successo per le due sale caraibico e musica anni '70, '80 e ’90 – Nuovo appuntamento venerdì 23 giugno

Oggi pomeriggio abbiamo incontrato Davide Latino per chiedergli quali sono state le sue sensazioni relative allo scorso venerdì sera al Type Club di Centallo “… è stata una serata bellissima piena di energia e di bella gente che è arrivata un po’ da tutti i paesi limitrofi e non solo. La cosa che mi ha colpito di più è stato vedere il divertimento puro di persone che erano lì proprio per ballare ed ascoltare la musica dei tempi divertendosi tantissimo… serata adattissima agli appassionati di qualsiasi età della musica degli anni ’70 ’80 e ’90 perché La Selezione musicale curata al dettaglio dal nostro dj Billy ha fatto sì che la pista stesse sempre piena di energia e calore” conclude l’artista “… in tantissimi a fine serata ci hanno chiesto di replicarla ancora e noi abbiamo accolto l’invito e saremo nuovamente in pista anche venerdì 23 giugno”.

Tantissime persole hanno partecipato alla doppia serata musicale al Type Club di venerdì scorso dove sono state inaugurate le due sale esterne site all’interno di uno dei più bei locali estivi che il basso Piemonte possa offrire! Luci, piante, fontane e fiori: un colpo d’occhio apprezzato da tutti i presenti.

Anche il prossimo venerdì sarà possibile ballare in:

· Sala 1 con DJ Prince e le sue migliori selezioni di salsa, bachata e kizomba

· Sale 2 con Dj Billy e la musica anni ‘70 ‘80 e ‘90 che ha fatto divertire, innamorare e sognare intere generazioni

Le titolari Enrica e Serena “… dobbiamo ringraziare tutti i nostri clienti che ormai sono diventati anche amici per aver creato un’atmosfera così familiare e divertente in entrambe le sale. Noi ci mettiamo impegno, passione ed energia ma non sono sufficienti per ottenere questi importanti risultati. Il merito è sicuramente vostro e dello staff che sta facendo un eccellente lavoro…”.

Il Type Club ha una programmazione di serate che inizia già il mercoledì sera con disco liscio con stage gratuito di Boogie Woogie. Nel mezzo i due appuntamenti del venerdì e, per concludere la settimana, la domenica sera con il Party Disco Liscio.

