Cuneo, negli eventi estivi anche due percorsi tra storia in realtà aumentata e musica classica

La città di Cuneo è pronta ad animarsi nelle prossime settimane con il lancio della sesta edizione del Cuneo Classica Festival e dell’iniziativa Cuneo Pop Up: i due progetti sono stati presentati nella mattinata di oggi (mercoledì 21 giugno) nel salone d’onore del municipio, alla presenza degli assessori Cristina Clerico e Andrea Girard, di Paola Dottarosso di PromoCuneo e di Caterina Lucarini di NoAu. Nel pubblico anche Sergio Parola, Cristina Giordano, Fabiola Aimar e Alessandro Abrate.



“Due ottime proposte quelle presentate questa mattina, un'iniziativa curiosa e interessante per conoscere e far conoscere la città ancor più a fondo e in modo più ampio e il ritorno di un festival che è appuntamento particolarmente seguito, atteso e partecipato” ha commentato Clerico.

La nuova rassegna del Cuneo Classica Festival: il programma

La nuova edizione del Cuneo Classica Festival – nato per celebrare i 50 anni di PromoCuneo e per rivitalizzare il periodo estivo – prenderà il via domenica 9 luglio alle 21.15 presso la piazzetta del teatro Toselli con il concerto per chitarra di Carlotta Dalia e dell’orchestra dei talenti della Fondazione CRT. Domenica 23 luglio – sempre alle 21.15 - , in piazza della Costituzione, sarà la volta del musical “La Sirenetta” di Ilaria Deangelis.



Sabato 9 settembre presso il complesso Monumentale di San Francesco, alle 21, sarà fruibile la Tosca di Puccini. Mercoledì 27 settembre, stesso luogo e stessa ora, sarà la volta sul palco della musica da camera a cura dell’accademia Stauffer di Cremona.



La rassegna si concluder al teatro Toselli giovedì 12 ottobre, alle 21, con la rappresentazione de “Le Nozze di Figaro” di Mozart.



Biglietti online su www.promocuneo.it. Info allo 0171698388, al 3334984128 o alla mail promocuneo@tin.it.

Cuneo 'in realtà aumentata': al via da luglio Cuneo Pop Up

L’iniziativa di Cuneo Pop Up – di cui avevamo parlato mesi addietro e che vede coinvolti la Fondazione CRC, PromoCuneo, NoAu, Bepart e l’associazione Cuneo Illuminata – prevede di realizzare un percorso di cinque tappe nel centro di Cuneo nel quale la città stessa e la sua storia vengano svelati da altrettanti personaggi storici locali. La modalità scelta è quella della vetrofania, che tramite l’utilizzo di un’applicazione restituirà una breve storia, messa in scena da attori per l’occasione.



Girard ha sottolineato il ruolo del proprio ufficio nel portare a termine il progetto: “Abbiamo offerto supporto all’iniziativa, che lega cultura e innovazione coniugando la storia della città rappresentata da attori professionisti con le nuove tecnologie. Un progetto in cui abbiamo creduto fermamente, da subito”.



Il percorso in realtà aumentata sarà fruibile dalla cittadinanza a partire dal 1° luglio (previo scaricamento dell’applicazione di Bepart).