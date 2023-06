Busca: domani il funerale di Davide Lando, l’uomo colpito ieri sera da malore

Aveva 58 anni Davide Lando e nella frazione di San Chiaffredo di Busca sono in molti rattristati per la sua morte. Vani sono stati ieri sera tentativi di rianimazione, quando è stato improvvisamente colpito da un malore.



Dipende presso l’ASL di Cuneo, era addetto al trasporto dei medicinali presso le varie case di cura del territorio. Persona tranquilla, altruista, affidabile e profondamente empatica, il signor Lando credeva fermamente nell’importanza del fare del bene. Per lui, infatti, i gesti e le parole avevano davvero una grande importanza.



Resterà sempre nel cuore del caro figlio Yaya con Aicha, delle sorelle Giuliana con Elio e Daniela. “Mio papà mi ha insegnato tantissimo. Mi diceva sempre: ‘Se tu fai del bene ti ritorna del bene’. È stato per me uno degli insegnamenti più preziosi.”



I funerali del signor Lando saranno celebrati domani, venerdì 23 giugno, alle ore 16:30 nella Chiesa Parrocchiale di San Chiaffredo di Busca. I familiari anticipatamente ringraziano quanti si uniranno al loro dolore.