Lo scontro in curva e l’uscita di strada: due feriti nell’ennesimo incidente sulla Provinciale 156

Poteva avere conseguenze ben più gravi il sinistro verificatosi intorno alle 17 di oggi, domenica 25 giugno, lungo la Provinciale 156 all’altezza di località San Salvatore di Savigliano.



Qui una Nissan Qashqai con a bordo una giovane famiglia di Poirino, che da Costigliole Saluzzo procedeva diretta a Savigliano, è andata a scontrarsi in modo semifrontale con un Suzuki Vitara sul quale viaggiava una coppia residente a Rodello, nelle Langhe, che procedeva in direzione opposta.



Tra le ipotesi emerse in ragione dei primi rilievi effettuati dagli agenti della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Terre di Pianura, in attesa di ulteriori conferme, c’è infatti quella che a invadere la corsia di marcia opposta in corrispondenza del lungo curvone presente in quel tratto possa essere stata la prima autovettura, probabilmente in conseguenza di un improvviso guasto meccanico (la rottura di un semiasse).



Ad avere la peggio nello scontro sono stati i passeggeri del fuoristrada Suzuki, il cui guidatore è riuscito a evitare l’impatto frontale, ma non l’uscita di strada conseguente all’urto.



Non gravi, comunque, le condizioni dei due, trasportati all’ospedale di Savigliano dal personale del servizio regionale di emergenza 118.



Sul posto, oltre a questi ultimi e alla Polizia Locale per i rilievi e la regolazione del traffico, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco provenienti da Saluzzo e dal Distaccamento Volontari di Savigliano.



Quel tratto della Provinciale 156 non è nuovo a incidente stradali anche gravi. Lunedì 19 giugno, a meno di un chilometro di distanza, all’altezza di Solere, si era infatti registrato uno scontro tra un’auto e uno scooter, il cui guidatore, un 48enne di Genola, è finito in ospedale in gravi condizioni.