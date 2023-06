“Ti porto io a Roccabruna”: nuovo progetto pilota di valorizzazione del territorio

“Ti porto io a Roccabruna”: è questo il titolo della nuova e bellissima iniziativa pensata dal Comune di Roccabruna per l’estate. Un progetto pilota che ha come scopo quello di valorizzare e far conoscere il proprio territorio.

A partire dal 2 luglio fino a fine agosto, ogni domenica verrà infatti messo a disposizione gratuitamente un bus navetta di circa 20 posti della ditta Paolo Fracchia.

Con partenza dal palazzo comunale di Caraglio (alle ore 9 ed alle ore 14:30), il bus navetta farà tappa a Busca (di fronte alla Chiesa dei Cappuccini) a Villar San Costanzo (davanti alla Parrocchia S. Pietro in Vincoli, a Dronero (dal parco urbano di piazza Beltricco), a Roccabruna (davanti alla chiesa di Sacra Famiglia) per giungere a Sant’Anna di Roccabruna.

Qui le persone potranno godere di un panorama mozzafiato ed immergersi in vari sentieri di montagna, tra cui il nuovo Sentiero Balcone: percorso ad anello che percorre un lungo tratto sullo spartiacque delle valli Maira e Varaita con un’ampia panoramica sulle vette delle Alpi Marittime. Sarà possibile, inoltre, visitare il Santuario dei Nonni, il museo delle Coppelle ed il rifiuto ANPI.Alle ore 12 ed alle ore 19 sono fissati i viaggi di ritorno. Ecco nel dettaglio luoghi ed orari del bus navetta: