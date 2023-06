Il racconto di Miriam e Carlotta, dai banchi di scuola del "Denina" di Saluzzo allo stage in municipio a Moretta

Al termine dello stage, nel loro ultimo giorno in municipio, il sindaco di Moretta Gianni Gatti le ha volute omaggiare della maglietta “I love Moretta”, per ringraziarle dell’impegno e del sorriso che entrambe hanno portato in Comune.

Miriam Baqili e Carlotta Monterzino hanno terminato pochi giorni fa il loro periodo di stage. Entrambe hanno frequentato la classe IV dell’istituto Denina di Saluzzo, entrambe hanno avuto la possibilità di comprendere i meccanismo che regolano l’attività di un municipio lavorando negli uffici del loro comune.

"Per me – racconta Miriam – si trattava della seconda esperienza. Già lo scorso hanno ho avuto la possibilità di scegliere il Comune di Moretta, e l’esperienza mi è piaciuta molto, così ho deciso di ripeterla. Ho lavorato all’ufficio anagrafe e ho trovato interessante e stimolante il rapporto diretto con l’utenza".

Per Carlotta si trattava invece della prima volta in municipio: "Ho lavorato qui per tre settimane – racconta -, e ho avuto l’opportunità di mettermi alla prova in diversi uffici. I primi giorni in ragioneria, anche se in parte è il mio settore di studi, non sono stati semplici, perché la realtà è molto diversa da come si studia sui libri di scuola".



Entrambe le ragazze raccontano di aver trovato persone stupende in ufficio che hanno spiegato e aiutato a capire i meccanismi che regolano la vita amministrativa.

Conclude Gatti: "La presenza di studenti, anche solo per pochi giorni, è un bel momento, perché porta i dipendenti comunali a dialogare e confrontarsi con volti nuovi, cui vanno insegnate le basi di quello che in futuro potrà essere il loro lavoro. Sono felice che questa giovani ragazze morettesi abbiano scelto il loro Comune per questa esperienza".