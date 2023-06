A Racconigi c'è la Notte Bianca, il castello resta aperto

In occasione della Notte Bianca di Racconigi, sabato 1 luglio il Castello resta straordinariamente aperto dalle 19.00 alle 23.00 con visite al secondo piano della residenza. È così possibile accedere allo scalone d’onore e agli appartamenti privati utilizzati da Carlo Alberto e dalla consorte Maria Teresa e a quelli in cui soggiornarono Vittorio Emanuele II e Maria Adelaide. Il percorso include anche gli ambienti novecenteschi della residenza, con gli alloggi che furono di Vittorio Emanuele III e della regina Elena e del principe Umberto e di Maria Josè.

Biglietti: intero € 9,00; ridotto € 3,00 dai 18 ai 25 anni; gratuito per minori di 18 anni; gratuito per minori di 18 anni, persone con disabilità e relativi accompagnatori, possessori di Abbonamento Musei Piemonte, Torino+Piemonte Card e Royal Pass; ulteriori riduzioni e gratuità in base a disposizioni di legge e convenzioni.

Visite in gruppo con partenza nei seguenti orari: 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15, 21.45, 22.15.

Prenotazione obbligatoria: racconigi.prenotazioni@cultura.gov