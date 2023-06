Il Museo civico "F. Eusebio" invita i giovanissimi per un pomeriggio all'insegna della scoperta co "La magia del mare".

L'appuntamento è per sabato 1 luglio dalle 15:00 alle 18:00 e sarà un'occasione per i più giovani per scoprire l'affascinante e misterioso mondo dell'oceano e dell'ambiente marino, con giochi didattici e attività interattive. Merenda inclusa, La prenotazione è obbligatoria

Per informazioni0173 292473 o museo@comune.alba.cn.it