L'incantevole borgo di Castelnuovo di Ceva sarà la prossima meta dello Slow Tour

Piccolo gioiello adagiato all’estremo lembo orientale della provincia di Cuneo, ai confini con la Liguria e adiacente alla Val Bormida, è Castelnuovo di Ceva la prossima meta dello slow tour in programma domenica 9 luglio, promosso da Associazione Turris, Associazione San Fiorenzo, Consulta Beni Culturali Ecclesiastici Piemonte e Valle d’Aosta, Unione Montana del Cebano e dagli enti partner di “La Langa del Tanaro. Un progetto a rete di valorizzazione e fruizione turistica per un territorio di confine”, con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Un’occasione da non perdere, per tutti coloro che non hanno ancora avuto modo di scoprire l’incantevole borgo da cui si gode un panorama invidiabile, e per chi, pur risiedendo nelle vicinanze, voglia sentirsi turista per un giorno apprendendo curiosità e storie locali, in compagnia della guida turistica di Insite Tours.

Il viaggio nella bellezza avrà inizio alle 9:30, con ritrovo in Piazza della Vittoria, nel cuore del paese, per poi snodarsi su un percorso di circa 10 km (390 D+), adatto a tutti. Tra strade sterrate, vegetazione rigogliosa e sorgenti d’acqua che alimentano l’acquedotto delle Langhe, il percorso toccherà i punti più rappresentativi di Castelnuovo di Ceva per scoprirne più da vicino la storia, le tradizioni e la cultura. Per pranzo, immancabile una sosta in osteria, per apprezzare il grande patrimonio della cucina di Langa, dall’antipasto al caffè.

Nel pomeriggio, sarà la volta della Cappella di San Maurizio, uno dei luoghi più iconici del paese, situata poco distante dall’abitato e meta di appassionati ed esperti d’arte. Caratterizzata da un’architettura semplice, con pianta rettangolare e travatura a vista che sorregge il tetto, nelle pareti di fondo contiene affreschi in parte d’influenza provenzale risalenti al 1459 e ancora in buono stato di conservazione.

L’iniziativa è offerta al prezzo speciale di 17 euro a persona, incluso il pranzo.