Notte Bianca a Racconigi: sabato 1° luglio tra musica, aperitivi e cultura con l’apertura in notturna del castello

Musica, aperitivi, divertimento e cultura sono gli ingredienti della Notte Bianca di Racconigi, sabato 1° luglio.



A partire dalle ore 19, il cuore pulsante della città sarà animato da una serie di eventi che sapranno coinvolgere tutte le età. Gli amanti della musica potranno godere di aperitivi accompagnati da esibizioni musicali con dj set e dal vivo, che renderanno l'atmosfera ancora più vibrante e coinvolgente. I più piccoli avranno la possibilità di divertirsi con i gonfiabili e di trasformarsi in personaggi fantastici grazie al truccabimbi, creando un ambiente gioioso e magico. Per l’occasione saranno aperti i negozi in orario serale.



Ma la vera sorpresa arriva con l'apertura straordinaria in notturna del castello, dalle 19 alle 23. Il bene storico si illuminerà per accogliere i visitatori in un'atmosfera unica.



Prenotazione obbligatoria, da effettuare all'indirizzo e-mail: racconigi.prenotazioni@cultura.gov.it.



La cultura avrà quindi un ruolo di primo piano durante la Notte Bianca, con la possibilità di visitare la mostra personale dell’artista racconigese Rodolfo Allasia, nella Pinacoteca Levis Sismonda, dal titolo “Nel silenzio del vero”.



Si potranno inoltre visitare i musei, che resteranno aperti fino alle 23.



Alle 22 in piazza Vittorio Emanuele II si esibirà la band “Last minute revolution” formata da 4 ragazzi con una grande passione per la musica, soprattutto per il live, e una voglia infinita di stare sul palco, per trasmettere energia ed emozioni.



Il gruppo saprà coinvolgere il pubblico con un repertorio di cover con le ultime hit radiofoniche e discografiche, assieme ai grandi successi italiani e stranieri.



La manifestazione è organizzata da Racconigieventi in collaborazione con Racconigincentro e con il patrocinio del Comune.