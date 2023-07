Il maltempo colpisce ancora il monregalese: allagamenti tra Mondovì e Villanova

La perturbazione che ha portato nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 giugno, pioggia e temporali sulla Granda, ha causato diversi allagamenti in abitazioni private e strade nel Monregalese, in particolare tra i comuni di Mondovì e Villanova Mondovì.

Non si segnalano fortunatamente danni rilevanti, sebbene in diversi casi si sia reso necessario l'intervento da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco.

A Mondovì criticità si sono verificate in via di Borgo Aragno e all'Altipiano presso i complessi condominiali "Diorama" e "Grandangolo". Il Comune ha già provveduto a effettuare alcuni sopralluoghi sul territorio e invita tutti alla prudenza.

Allagamenti hanno poi interessato anche via Vecchia di Cuneo, mentre rimane monitorata la situazione di via Cottolengo che, lo ricordiamo, essendo al momento interessata dai lavori per il cantiere "Rendis" è stata chiusa a fine maggio in via precauzionale, fino alla dine del cantiere (leggi qui).

I Vigili del Fuoco sono intervenuti anche nella zona di Bagnolo Piemonte, dove le forti piogge ed il vento hanno reso pericolanti alcuni alberi.

Il nuovo bollettino emesso nella giornata di oggi da Arpa Piemonte che sarà valido fino alle 13 di domani, conferma in zona "gialla" le aree F (Valle Tanaro), G (Belbo e Bormida) e H (Scrivia), dove potrebbero verificarsi locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante. Tutte le altre aree della regione sono al momento in "verde".

I fenomeni temporaleschi, come indicava il bollettino di Datameteo (leggi qui), dovrebbero esaurirsi in serata con un netto miglioramento nella giornata di domani.