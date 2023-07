Caraglio, Uncem celebra il primo anniversario della scomparsa di Riba con un convegno

"Venerdi 14 luglio, ricorre il 1° anniversario della morte del Presidente Riba. Ciascuno di noi aveva un legame particolare con Lido, e custodisce un ricordo speciale, personale, oppure istituzionale, o i due insieme. Per me, per Uncem è stata una persona alla quale dobbiamo moltissimo. Lo vogliamo ricordare in un convegno, che a lui sarebbe piaciuto. Dedicato agli Enti locali, ai Comuni più uniti e più forti, che lavorano insieme per i territori e per le comunità. Sarà il primo, con esperti, Amministratori, Sindaci, Docenti universitari. Un appuntamento ricorrente, ogni anno, in sua memoria".



Lo afferma Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte.



La giornata di venerdi, al Filatoio di Caraglio, si intitola "Con Lido. Un lungo viaggio... che prosegue". Si tratta di un seminario di approfondimento, studio, dialogo su Istituzioni e sviluppo locale, Comuni insieme e Unioni montane.

"Per chiederci insieme - riflette Colombero - dove vanno i Comuni oggi? Come lavorano insieme, quali i modelli organizzativi? Come rafforzare Unioni montane e Comunità montane in Piemonte e in Italia? Nel convegno di Caraglio, proviamo a lavorare sul percorso del presente e del futuro dei territori. Su temi, come dicevo, che Lido ha sempre avuto al centro della sua azione politica e istituzionale, dal Consiglio regionale, all’Uncem, all’Ipla, al Formont. Un appuntamento annuale, che si ripeterà, che parte da Caraglio, ove Lido ha vissuto e paese dal quale ha compiuto un lungo viaggio - dal titolo del suo libro - sulle strade del Piemonte, tra paesi e comunità. Non un ricordo, ma un’occasione, la prima, per valutare modelli e processi, strumenti e percorsi".