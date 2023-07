Settimana di eventi all'Anima Festival: Renga e Nek in concerto domani, giovedì c'è Mannarino

All'Anima Festival di Cervere, domani 11 luglio, ci saranno due dei più acclamati artisti italiani: Francesco Renga e Nek, al secolo Filippo Neviani. Insieme, porteranno sul magico palco dominato dalla scultura Anima i brani che hanno segnato le loro straordinarie carriera.

Un duo di straordinarie voci maschili. Renga, che quest’anno celebra 40 anni di carriera con all’attivo 8 album d’inediti, 1 album con orchestra, 2 album dal vivo (di cui uno insieme a Max Pezzali e Nek), ha totalizzato oltre 1 milione di copie vendute, 9 certificazioni di platino e 8 d’oro. Tra i suoi brani di maggior successo “Raccontami”, “La tua bellezza”, “Angelo” (brano vincitore del Festival di Sanremo 2005) e “Meravigliosa (la Luna)”, assieme a tanti altri.

Cantante e polistrumentista, con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, Nek è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek”, tantissimi i successi che si sono susseguiti nei suoi 30 anni di carriera, da “Laura non c’è” a “Se io non avessi te”, da “Almeno stavolta” a “Lascia che io sia”, o ancora “Fatti avanti amore” e “Se una regola c’è”, senza dimenticare la cover di “Se telefonando”, eseguita sul palco del Festival di Sanremo nel 2015.

Insieme, daranno vita ad uno spettacolo imperdibile, tutto da godere e da cantare, immersi nella magia dell'Anfiteatro dell'Anima.

Ma non finisce qui: questa settimana due gli eventi attesi all'Anfiteatro dell'Anima. Giovedì 13 in concerto ci sarà Alessandro Mannarino.

A 10 anni dal primo tour CORDE, MANNARINO torna live con il suo concept originale che ha come protagonista il suono degli strumenti a corda. Per la terza volta, dopo l’edizione del 2013 e del 2015, l’artista darà vita ad uno spettacolo totalmente rinnovato, prodotto e distribuito da Vivo Concerti.

Artista originale ed eclettico, amato dal pubblico e dalla critica, esprime, nei suoi testi, anche un grande impegno civile, tanto da aver ricevuto il Premio Amnesty International Italia per il brano Scendi giù, ritenuto da una giuria specializzata il "miglior testo sui diritti umani edito in Italia nel 2014". Per la prima volta all'Anima Festival, non deluderà il suo affezionato pubblico.



I biglietti sono acquistabili direttamente su TiketOne oppure o sui canali di vendita tradizionali.

Ulteriori info su https://www.animafestival.it



