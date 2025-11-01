 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 01 novembre 2025, 16:30

Bra: la Leva del 1975 ha festeggiato i cinquant’anni

Party strepitoso sabato 25 ottobre a MonteOliveto di Casà

In foto i coscritti della Leva 1975 di Bra

In foto i coscritti della Leva 1975 di Bra

Hanno celebrato in allegria e tutti insieme i 50 anni. Stiamo parlando degli amici di Bra nati nel 1975 che, nell’arco di quest’anno, hanno raggiunto o raggiungeranno l’importante traguardo.

Abbracci a non finire, ottima cena, balli e musica con Dj set di radio BraOnTheRocks hanno scaldato la bella compagnia, che si è data appuntamento sabato 25 ottobre a MonteOliveto di Casà, tra emozioni e ricordi condivisi.

Un festa perfettamente riuscita su ogni fronte, in cui è prevalso il divertimento, la gioia e soprattutto l’amicizia, valore indissolubile per i ragazzi e le ragazze del ‘75.

Silvia Gullino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium