Bra: la Leva del 1975 ha festeggiato i cinquant’anni

Hanno celebrato in allegria e tutti insieme i 50 anni. Stiamo parlando degli amici di Bra nati nel 1975 che, nell’arco di quest’anno, hanno raggiunto o raggiungeranno l’importante traguardo.

Abbracci a non finire, ottima cena, balli e musica con Dj set di radio BraOnTheRocks hanno scaldato la bella compagnia, che si è data appuntamento sabato 25 ottobre a MonteOliveto di Casà, tra emozioni e ricordi condivisi.

Un festa perfettamente riuscita su ogni fronte, in cui è prevalso il divertimento, la gioia e soprattutto l’amicizia, valore indissolubile per i ragazzi e le ragazze del ‘75.