Vicoforte già al lavoro per la Festa del Santuario

Mancano ancora un paio di mesi alle Feste del Santuario, ma il Comune di Vicoforte ha da tempo avviato la macchina organizzativa.

Durante il commissariamento, durato fino alla tornata elettorale dello scorso maggio, sono state approvate le linee di indirizzo per la festa e la fiera del 2023, sulla falsariga dell’impostazione che da decenni caratterizza la manifestazione.

Le richieste per gli ambulanti e gli espositori, rimaste aperte fino a inizio di questo mese, hanno già consentito di effettuare le valutazioni preliminari per la puntale organizzazione degli spazi da assegnare e la redazione del relativo piano organizzativo.

Rispetto al passato, in particolare rispetto allo scorso anno quando la fiera si è svolta dopo due anni (2020-2021) in cui era stata sospesa, si registra una significativa diminuzione di richieste di partecipazione. Ne conseguono concrete valutazioni di natura non solo commerciale che l’Amministrazione Comunale, insediatasi a metà maggio, sta facendo per assicurare il successo della manifestazione e la sua gestione in sicurezza non solo fisica ed organizzativa, ma anche economica.

"Sarà una edizione fieristica con un’impostazione analoga a quelle del passato; - commenta il sindaco Gian Pietro Gasco - peraltro le esigenze commerciali e le regole di sicurezza, sempre più stringenti dettate dalle normative vigenti, comporteranno valutazioni approfondite che sin da oggi invitano a ripensare l’impostazione futura della fiera, anche per garantirne la sostenibilità dal punto di vista economico-finanziario da parte del Comune."

Il mese di luglio, anche per consentire la valutazione di tutte le tipologie di domande pervenute, sarà dedicato ad organizzare una manifestazione storica per Vicoforte e per tutto il monregalese e non solo.