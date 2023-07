A Dronero l’ultimo saluto a Mario Bernardi, volontario della Croce Rossa

Sono tanti i messaggi d’affetto nel ricordo di Mario Bernardi, a Dronero ed in Valle Maira conosciuto e molto apprezzato.



Di anni 82, per parecchio tempo è stato volontario presso la Croce Rossa di Dronero, ricordato come una persona disponibilissima e capace: “Molto ha dato al territorio: riusciva a far sorridere ogni persona che incontrava, a riconoscere e trasmettere la bellezza.”



Legami importanti il signor Bernardi ha saputo stringere. Amava inoltre la montagna: con sguardo acuto e riflessivo, era affascinato dalle alte cime e da quel contatto profondo con la natura e con se stessi. Nella sua Acceglio riposerà.



Rimarrà nel cuore della sorella Rita, della zia Caterina, di Etta Conte con la famiglia, dei nipoti, pronipoti e parenti tutti.



Il santo rosario verrà recitato questa sera, giovedì 13 luglio, nella Parrocchia di Dronero. Qui domani, venerdì 14 luglio, alle ore 14:30 verranno celebrati i funerali.



I familiari anticipatamente ringraziano quanti si uniranno al loro dolore.