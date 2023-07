Inaugurata a Racconigi la mostra con nuovi spazi espositivi dedicati a Carlo Sismonda e Giuseppe Augusto Levis [FOTO E VIDEO]

Inaugurata ieri, sabato 15 luglio, a Racconigi la mostra con i nuovi spazi espositivi dedicati alle opere dell'artista racconigese Carlo Sismonda, nella pinacoteca che porta il suo nome assieme a quello del pittore Giuseppe Augusto Levis.

Curata da Anna Cavallera, con l’organizzazione artistica di Benedetta Lauro, “L’esposizione – spiega Cavallera - presenta una ventina di opere pittoriche e grafiche scelte che sono state generosamente messe a disposizione da collezionisti privati.

I quadri intendono ripercorrere visivamente alcuni momenti salienti della lunga carriera stilistica dell’artista racconigese e spaziano dai dipinti incentrati sul paesaggio alle nature morte, tutte caratterizzate da un forte ed acceso cromatismo in un percorso sia stilistico che umano intrapreso nell’arte di Sismonda”.

La pinacoteca civica di Racconigi era stata inaugurata il 19 dicembre 2021 e inizialmente tutto il piano terra dell’immobile era dedicato alle opere di Carlo Sismonda, ma da ieri sono stati dedicati nuovi spazi che ospitano i quadri provenienti da collezioni private.

Benedetta Lauro giovane volontaria ha curato l’organizzazione artistica della mostra. Laureata in Storia dell’arte e conservazione dei beni artistici ad indirizzo moderno all’Università Ca' Foscari di Venezia Lauro ha discusso una tesi specialista nell’ambito incisorio. Appassionata alle opere di Sismondi ne ha approfondito la loro ‘lettura’.

“Sismonda fu pittore appartenente alla grande tradizione figurativa italiana – spiega Benedetta Lauro - con accenti legati alla rivoluzione formale postimpressionista da Cézanne ai Fauves con al centro Van Gogh, la dialettica tra natura e simbolo e le derive neoespressioniste”.

Tra le novità della pinacoteca Levis-Sismondi in occasione del riallestimento inaugurato ieri negli ambienti espositivi del primo piano dell’immobile, hanno trovato una nuova collocazione anche alcune opere dell’artista Giuseppe Augusto Levis, che sono state sistemate secondo un ordine cronologico e per temi: dai panorami delle vallate piemontesi immortalati tra la fine del ‘800 all’ inizio del ‘900, agli scorci relativi alla Prima Guerra Mondiale, fino alle prospettive olandesi, russe e del Nor Africa.

La pinacoteca civica di Racconigi ha iniziato una nuova collaborazione con il museo civico Luigi Mallè di Dronero rappresentato dalla curatrice e storica dell’ Ivana Mulatero.

Frutto di questa sinergia atta a promuovere e valorizzare le due realtà espositive saranno le prossime iniziative previste in cui un opera di Carlo Sismonda fa da trait d’union tra le due sedi espositive in quanto fa parte della collezione appartenente al ‘fondo Berra’ conservato nel museo Mallè.

Sulla scia di questa sorta di ‘gemellaggio artistico’ tra Racconigi e Dronero, nei prossimi mesi, saranno organizzati convegni e incontri a tema per approfondire, in modo più dettagliato, gli argomenti trattati nelle due esposizioni con il coinvolgimento di scuole, critici d’arte e personalità della cultura e delle associazioni che si occupano di beni artistici e culturali.

Il sindaco di Racconigi Valerio Oderda sottolinea: “L’importanza della pinacoteca civica Levis-Sismonda inaugurata due anni fa e mi complimento per il nuovo allestimento realizzato grazie alle curatrici e tutti i volontari che hanno collaborato.

Ringrazio la Regione – conclude il sindaco - qui rappresentata dal Consigliere Matteo Gagliasso sempre presente e attento ai nostri territori”.

L’esponente del Consiglio regionale del Piemonte Gagliasso sottolinea “L’importanza dell’arte e della cultura e si complimenta per l’allestimento della pinacoteca, importante non solo per gli abitanti di Racconigi, ma per tutti i visitatori che potranno godere della bellezza delle opere esposte”.

La rassegna, promossa dalla Città di Racconigi, è organizzata dall’associazione culturale Carlo Sismonda Aps, insieme alle volontarie ed ai volontari della pinacoteca civica Levis Sismonda, con la segretaria Branca Lore Müller, in collaborazione con il museo civico Luigi Mallé ed il Comune di Dronero.

La mostra è visitabile nella sede della pinacoteca in piazza Vittorio Emanuele II, 15, a Racconigi, fino al 15 luglio del 2024.

Aperta sabato e domenica dalle 15,30 alle 18,30 ad offerta libera.

Gradita la prenotazione all’indirizzo e-mail: pinacoteca.racconigi@gmail.com