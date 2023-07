A San Damiano Macra al via la rassegna "Musica in cammino"

In arrivo in Valle Maira “Musica in cammino”, un programma di eventi che animeranno le serate estive sandamianesi, promossi dall’amministrazione comunale con la collaborazione dall’associazione Escarton APS. Serate di musica, convivialità e tanto divertimento.

TRIO BRIO - Balfolk

Sabato 22 luglio 2023

San Damiano Macra (CN)

Concerto ore 21,00 Area Arena all'aperto, Piazzetta Croce al Valore Militare (via Torrette)

Musica dal vivo per il BalFolk e per l'ascolto.

Impariamo a ballare occitano con Federica Raggi ore 15,00 sotto il Pellerin in Via Roma.

In caso di maltempo il concerto si terrà sotto il Pellerin in via Roma.

Ingressi liberi e gratuiti.

Il gruppo

Nell'inverno 2023, tra cene e degustazioni, nasce il TrioBrio,

sodalizio musicale di tre amici che condividono la passione per la musica e le serate in buona compagnia:

Marco Voglino, fisarmonica, Laura Aimasso, organetto e Monica Agosto, violino.

Segni particolari del gruppo?

Una proposta di repertorio che va dall'interpretazione dei brani folk in modo tradizionale, all'incursione divertente in altri generi musicali, in un mix entusiasmante per ballerini ed ascoltatori.

Impariamo a ballare occitano

ore 15,00 sotto il Pellerin in Via Roma.

Stage di danze comunemente ballate ai balli folk con Federica Raggi .

Tutti, neofiti e non, sono invitati a partecipare, per apprendere e rendere così il ballo seguente condiviso e divertente.

Ingresso libero e gratuito.

Gradita la prenotazione.

Info 346 629 5202

SENSAZIONI - Nomadi cover band

Sabato 29 luglio 2023

San Damiano Macra (CN)

Concerto ore 21,00 Area Arena all'aperto, Piazzetta Croce al Valore Militare (via Torrette)

In caso di maltempo il concerto si terrà sotto il Pellerin in via Roma.

Ingresso libero e gratuito

Le Sensazioni sono una delle Nomadi cover band ufficiali più conosciute in Italia. Il cantante leader Michelangelo Banchio interpreta le canzoni dei Nomadi da 53 anni ed ha avuto l'onore di incontrare il gruppo di Augusto Daolio e Beppe Carletti non ancora quattordicenne. Con lui Lorenzo Malavenda (tastiere e fisarmonica), Pino Sardella (chitarre), Giorgio Audrito (violino), Daniele Maranetto (basso), Enzo Tumminello (sax) e Claudio Meirone (batteria). In questi anni sono stati frequenti gli incontri con i Nomadi, i quali hanno partecipato in qualità di ospiti a numerose esibizioni delle Sensazioni. Il gruppo prende anche parte attiva alle serate di solidarietà e beneficenza di associazioni che vanno da Emergency a Cuore aperto e al Gruppo Arcobaleno. Proprio con quest'ultima associazione Michelangelo e Pino si sono esibiti in Bosnia nel periodo immediatamente successivo alla guerra nella ex Jugoslavia. Il repertorio spazia dalle prime leggendarie canzoni che portano la firma di Francesco Guccini fino alle ultime composizioni in uno spettacolo narrato tra parole, canzoni e ricordi di tempi ormai entrati a buon diritto nel mito.

Info 346 629 5202

FOLKATOMIK Eletronically Folk - ballo a sud

Sabato 05 agosto 2023

San Damiano Macra (CN)

Concerto ore 21,00 Area Arena all'aperto, Piazzetta Croce al Valore Militare (via Torrette)

Musica dal vivo per il BalFolk e per l'ascolto.

In caso di maltempo il concerto si terrà sotto il Pellerin

Laboratorio di pizzica pizzica con Giulia Campagna ore 15,00 sotto il Pellerin in Via Roma.

Ingressi liberi e gratuiti

Il gruppo

Formatasi lo scorso 2019, la band torinese parte dall’esperienza maturata nel mondo della riproposta delle musiche tradizionali da parte di Franco Montanaro, Oreste Forestieri e Valeria Quarta, e dall'incontro con il chitarrista e producer di musica elettronica Li Bassi. Nella sintesi delle esperienze e delle storie che ognuno portava con sé, nasce subito un sound unico e riconoscibile, riconducibile alla commistione fra la musica tradizionale del sud e avantgarde elettronica.

I suoni evocativi e arcaici degli strumenti tradizionali, le cadenze ossessive e catartiche delle ritmiche coreutiche, unite ai colori e alla profondità dei suoni elettronici, creano un linguaggio fresco e contemporaneo ma con forti e robuste radici. L'intento è quello di dialogare attraverso il linguaggio universale della musica popolare, far conoscere a un più ampio pubblico la bellezza dei dialetti e delle sonorità del sud e promuovere le diversità facendole convivere sotto il tetto della musica da festa e da ballo, musiche che da sempre uniscono popoli e generazioni. La musica da ballo del Sud riacquista la sua antica funzione ludica e aggregante, proprio come accade nella pizzica di “Quant’ave” rivisitata dai FolkAtomik.

Impariamo la pizzia pizzica

con Giulia Campagna ore 15,00 sotto il Pellerin in Via Roma.

Il laboratorio avrà l'obiettivo di far apprendere ai partecipanti le strutture coreutiche della pizzica pizzica del Basso Salento.

Il laboratorio è aperto a tutti e non sono necessarie esperienze pregresse nel campo della danza.

Ingresso libero e gratuito.

Gradita la prenotazione.

Info 346 629 5202

TRIOBLIQUE - Balfolk

Sabato 12 agosto 2023

San Damiano Macra (CN)

Concerto ore 21,00 Area Arena all'aperto, Piazzetta Croce al Valore Militare (via Torrette)

Musica dal vivo per il BalFolk e per l'ascolto.

In caso di maltempo il concerto si terrà sotto il Pellerin.

Stage di balli folk con Aurélien Congrega ore 15,00 sotto il Pellerin in Via Roma.

Ingressi liberi e gratuiti

Il gruppo

In un grigio inverno genovese, tre musicisti allo sbando hanno deciso di allearsi per far danzare il mondo in lungo e in largo, ma soprattutto in obliquo. Il TriOblique è il sottile (o forse no) mélange dei bagagli musicali di Susanna Roncallo (chitarra, voce), Aurélien Congrega (bouzouki, voce) e Dario Gisotti (flauti, cornamusa, fisarmonica, voce). Un viaggio attraverso sentieri sinuosi, muovendosi in diagonale da uno stile all’altro, tra campi e boschi, esplorando suoni che vanno da Genova all’Irlanda, dal funk al canto tradizionale d’alta Bretagna, dal delicato fingerpicking agli accordi rock più truci, dai brani strumentali alle polifonie vocali, dalla tradizione più pura all’ibridazione dei generi, con il gioioso desiderio di far danzare i corpi, in una mazurka eterea o in un kost ar’choat indiavolato.

Impariamo a ballare folk

Ore 15,00 sotto il Pellerin in Via Roma.

STAGE d'iniziazione alle danze popolari con un approfondimento alle "rondes chantées de Haute Bretagne", dinamiche, gioco e connessione a cura di Aurélien Congrega.

Aurélien ci condurrà nel mondo delle danze popolari francesi e in particolare nel repertorio cantato dell'alta Bretagna. Insieme, in una dimensione di condivisione e d'unione, impareremo a ballarle, a seguire e a portare il movimento collettivo di questi balli di terra. Impareremo a sentire l'energia degli altri nel cerchio, aggiungendo ognuno la propria, restituendola amplificata attraverso il ballo, il canto e la forza del gioco. Non sarà necessario essere cantanti o ballerini per partecipare, sarà sufficiente aver voglia di divertirsi e di vivere con gioia un bel momento di condivisione.

Stage adatto a tutti i livelli.

Ingresso libero e gratuito.

Gradita la prenotazione.