Visitabile a Caraglio la mostra di beneficenza per il Kenya

Si terrà dal 18 al 23 luglio nella Chiesa San Paolo di Caraglio la mostra di quadri ispirati al viaggio in Kenya del caragliese Matteo Aime. Il ricavato dalla vendita dei quadri andrà in beneficenza alla scuola di Kibokoni.



La mostra è aperta a tutti e sarà visitabile martedì 18 e mercoledì 19 luglio dalle 9 alle 12, giovedì 20 e venerdì 21 luglio dalle 14 alle 18. Nel weekend sabato 22 luglio e domenica 23 luglio dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.

"Ci sono viaggi che se fatti con la consapevolezza giusta possono aprirti il cuore e il mio in Kenya a gennaio 2023 è stato uno di quelli - commenta il progetto Matteo Aime - Mai mi sono sentito più connesso in vita mia con la natura, con qualcuno, in particolare con quelle Anime, a quei bambini che hanno saputo con dolcezza prendermi per mano."



"Da qui ritornato in Italia - prosegue - è nata la voglia e la possibilità di fare qualcosa per loro, per poter sostenere i loro studi e il loro futuro. Nasce così l'idea di avviare, pubblicizzare e sostenere la raccolta fondi Angaza Mwanga- "fai brillare la tua luce, una scuola per Kibokoni". Il mal d'Africa in poco tempo inizia a farsi sentire sempre più intensamente e quindi fin dall'inizio a questa raccolta fondi si è accompagnato la mia creazione di 14 quadri ispirati a questo viaggio."



"La pittura e il poter creare per me è stata pura terapia - conclude - per sentirmi più vicino a loro e per lasciare al cuore la possibilità di sperimentare, accogliere ed accettare ciò che avevo lasciato là in Kenya. Una piccola parte di me, che in fondo tanto piccola non è."