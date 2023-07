Accordo salva boschi tra Coldiretti e vigili del fuoco. Bergesio (Lega): "Così si salvaguardia il territorio"

L’accordo prevede il supporto logistico a favore del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per le attività di lotta attiva agli incendi di bosco o per rischi idrogeologici, con gli agricoltori che metteranno a disposizione spazi per i mezzi di pronto intervento e parteciperanno a progetti volti allo sviluppo di procedure per allertare le squadre operative dei Vigili del Fuoco in caso di emergenze. Inclusa anche la formazione per la gestione di insetti pericolosi, come gli imenotteri aculeati, anche al fine di preservare l’ecosistema e la biodiversità, con la messa in sicurezza delle api.



“È un circolo vizioso: il cambiamento climatico favorisce gli incendi, ma anche gli incendi contribuiscono a loro volta ai cambiamenti climatici, perché il fuoco rilascia anidride carbonica e distrugge alberi e vegetazione. Inoltre il danno causato dagli incendi non si limita al patrimonio boschivo ma ha effetti diretti e indiretti sugli habitat, sulla biodiversità animale e sul suolo".



Così il Senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio, Lega, Vicepresidente Commissione Attività Produttive, commenta l’accordo “salva-boschi”, l’importante intesa siglata da Vigili del Fuoco e Coldiretti per rafforzare la prevenzione del rischio incendi.



“Ecco che la tutela di chi vive della terra, gli imprenditori agricoli che custodiscono il territorio, è fondamentale: sono loro i primi ad avere interesse a mantenere integro il territorio ed evitare gli incendi”, conclude il Senatore Bergesio.