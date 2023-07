Saluzzo: giovanissimi arrestati in flagrante per rapina pluriaggravata, tentata rapina e lesioni personali

È stata una notte particolarmente movimentata quella dello scorso sabato 8 luglio a Saluzzo, conclusasi con due arresti in flagranza di reato eseguiti dai Carabinieri della locale Compagnia per rapina pluriaggravata, tentata rapina pluriaggravata e lesioni personali.

Due giovani di 18 e 19 anni, entrambi residenti a Saluzzo, con il volto travisato, in un primo momento si sono introdotti in un’abitazione del centro storico che ben conoscevano poiché sino a poco tempo fa vi abitava un loro conoscente, sorprendendo nel sonno il nuovo inquilino, minacciandolo, aggredendolo e costringendolo a consegnare il denaro che teneva in casa.

Una volta assicuratisi il denaro, si sono dati alla fuga nel centro storico dove, sempre col volto coperto, hanno tentato di rapinare un passante del portafoglio, desistendo solo per l’intervento di un altro passante ch, accortosi di quanto stava accadendo, si è messo a urlare.

Il dispositivo di ricerche del Pronto Intervento dei Carabinieri, attivato a seguito della tempestiva segnalazione del proprietario di casa, ha setacciato l’intero centro abitato rintracciando i due che, nel frattempo, avevano ingaggiato una violenta lite con i clienti di un locale pubblico. Entrambi sono stati tratti in arresto in flagranza di reato e, dopo la convalida da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cuneo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, condotti presso la casa circondariale di Cuneo in stato di custodia cautelare.

Le indagini sono, ovviamente, ancora in corso, potendo emergere in futuro elementi di segno contrario rispetto a quelli sino ad ora raccolti, a favore quindi degli indagati, da considerarsi innocenti sino al pronunciamento di una sentenza definitiva.